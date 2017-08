Die Gelegenheit zu einer Revanche ist gekommen. Noch zu gut erinnern sich viele Politiker und Unternehmer in Frankreich an das Jahr 2012. Damals versprach der frühere britische Premierminister David Cameron, Unternehmen aus Frankreich "den roten Teppich" auszurollen, sollten sie das Land verlassen wollen. Kurz zuvor hatte der ehemalige sozialistische Präsident François Hollande angekündigt, eine 75-Prozent-Steuer auf Einkommen über eine Million Euro einzuführen. Aus der Reichensteuer jedoch ist nichts geworden.



Fünf Jahre und ein Ja zum Brexit später könnten Unternehmen nun eher in die andere Richtung umziehen – von London und seinem Finanzzentrum in Frankreichs Hauptstadt Paris. Darauf zumindest hofft die französische Regierung. Sie fährt eine intensive Werbekampagne und hat sogar einen Brexit-Botschafter ernannt.

"Wir rollen den Unternehmen den blau-weiß-roten Teppich aus", sagt nun Othman Nasrou, Vizepräsident der Regionalregierung Île-de-France, in Anspielung auf die Farben der französischen Flagge und das frühere Cameron-Zitat. Dafür haben sich gleich nach dem Brexit-Referendum im Juni 2016 die damals noch sozialistische Regierung mit den Mitte-rechts-Regierungen der Pariser Region und des Finanzviertels La Défense zusammengetan. Und das, obwohl in Frankreich Koalitionen zwischen Sozialisten und Republikanern in der Vergangenheit selten gut funktioniert haben.



"Tired of the fog? Try the frogs"

Ein paar Wochen später gingen 4.000 Briefe an britische Investoren, um Paris als Standort anzupreisen. Plakate in Londoner Bahnhöfen und Flughäfen warben für La Défense mit dem Slogan: "Tired of the fog? Try the frogs" (Genug vom Nebel? Versuch doch mal die Frösche). Eine Anspielung auf das notorisch schlechte englische Wetter und die französische Feinkost. Auch in den sozialen Netzwerken wirbt Frankreich für den Standort Paris, ein Video preist La Défense an als das Viertel, "in dem die Musik spielt".



Die Kampagne richtet sich vor allem an Finanzunternehmen. Die werden sich nach neuen Standorten umsehen, sollte die Londoner City mit dem Brexit den sogenannten EU-Pass verlieren, also den Zugang zu europäischen Kapitalmärkten. Für einen solchen "harten Brexit", bei dem Großbritannien auch generell den Zugang zum EU-Binnenmarkt verliert, setzt sich die britische Premierministerin Theresa May ein.



Frankreichs Finanzbehörde hat deshalb ein neues Büro eröffnet. Es soll interessierte Investoren beraten und vom Standort Paris überzeugen – auf Englisch natürlich. Robin Rivaton, Geschäftsführer der quasi-staatlichen Agentur Paris Région Entreprises, leitet diese Anlaufstelle. "Wir sind in Kontakt mit 45 Unternehmen, die zumindest einen Teil ihres Personals nach Paris verlegen wollen", sagt er. Fünf davon seien schon nach Paris umgesiedelt. Seitdem Premierministerin May im März dieses Jahres den Artikel 50 und somit formell das Brexit-Verfahren eingeleitet hat, sei das Interesse an Paris noch einmal gestiegen, sagt Rivaton. Im Schnitt stellten jetzt jede Woche zusätzlich fünf Unternehmen eine ernsthafte Anfrage.

Dennoch habe Rivatons Team aus sechs Leuten oft mit vielen Vorurteilen zu kämpfen: "Die meisten Investoren denken noch immer, dass die Steuern in Frankreich viel höher sind als in anderen Ländern – dabei ist das gar nicht mehr so", sagt er.

Regierung schafft Anreize für Investoren

Tatsächlich hatte schon die sozialistische Regierung unter Hollande die Steuern für heimkehrende Führungskräfte gesenkt, vereinfachte Genehmigungsverfahren für Übersiedler geschaffen und eine Senkung der Unternehmenssteuer angekündigt. Letztere soll nun noch weiter sinken laut dem neuen Präsidenten Emmanuel Macron. Der will außerdem Finanzanlagen von der Vermögenssteuer befreien und den Einkommenssteuersatz für Vielverdiener senken.

Inspirieren lassen hat sich die Regierung dabei von der Lobbygruppe Paris Europlace. Die repräsentiert 420 Finanzunternehmen – 20 davon sind internationale Neuzugänge seit dem Brexit-Referendum. Arnaud de Bresson, Generaldirektor von Europlace, meint, Paris stünde bei Unternehmen hoch im Kurs.

"Internationale Finanzunternehmen finden es gut, dass sie, anders als in Frankfurt, nicht nur von Konkurrenten, sondern auch von Kunden umgeben sind", erklärt er. "Hier sind viele Branchen angesiedelt – vom produzierenden Gewerbe über den Servicesektor bis hin zu Banken."