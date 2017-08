Michail Hengstenberg von Spiegel Online bezeichnet das Ergebnis des sogenannten Dieselgipfels als Flickwerk. "Dabei wären die Hersteller durchaus in der Lage, ihre Fahrzeuge sauber zu bekommen. In der hitzigen Debatte wirkt es oft, als sei der Diesel technisch ausgereizt, ihn sauber zu bekommen schlicht unmöglich. Doch das ist falsch.", schreibt der Autor. "Es ginge, wenn man wollte und die Kosten nicht scheut." Wenig spreche dafür, dass die Fahrzeughalter das von den Konzernen zugesicherte Software-Update tatsächlich aufspielen. Denn es ist freiwillig, keiner ist gezwungen. Hengstenbergs Fazit: Der Dieselgipfel zeige, dass die Politik als Kontrollorgan der Industrie versagte. "Statt sie vor sich selbst zu schützen und zu effektiven Maßnahmen zu zwingen, lässt sie sich an der Nase herumführen."

"Was für eine peinliche Inszenierung", konstatiert Petra Pinzler bei ZEIT ONLINE. Ein Bäcker, der dreckige Brötchen büke, würde nach Verwarnung und Bußgeld dicht gemacht. "Wenn aber die Autoindustrie jahrelang die Luft verdreckt und Menschen dadurch krank werden, dann gelten, so wissen wir seit heute, definitiv andere Regeln.", schreibt die Autorin. "Da gucken die zuständigen Behörden weg und verdrehen das Recht so lange, bis es halbwegs zum Vergehen passt." Die Regierung lasse die Industrie "mit völlig unzureichenden Maßnahmen davonkommen".

Heribert Prantl von der Süddeutschen Zeitung erinnert an Franz-Josef Strauß: Dem es "nicht um Kleinkunst, sondern ums Ganze" ging. Strauß’ politischer Enkel, Verkehrsminister Alexander Dobrindt, habe das nicht kapiert, schreibt der Autor (nur print, Blendle) und sieht den Dieselgipfel vollständig gescheitert: "Mit Abwiegeleien, mit nur homöopathischen Zugeständnissen, mit ein bisschen Larifari und digitalem Tanderadei in der Autowerkstatt" sei der großen Krise nicht beizukommen. Zurückgerufen würden nun ein paar Millionen Autos, schreibt Prantl, ein "großer Bohei". Aber installiert werde "nur digitaler Klimbim". Solange die Kanzlerin das Problem nicht zur Chefsache mache, müssten die Konzerne sich nicht bemühen. "Ein Autokanzler wie Gerhard Schröder hätte das anders gemacht. Er wäre präsent gewesen, er hätte die Sache in den Griff genommen."

Ganz anders sieht das Wolfgang Molitor von den Stuttgarter Nachrichten. Dass die Konzerne bei der vereinbarten Software-Umrüstung "finanziell besser abschneiden als bei einer komplizierteren Motorenumrüstung, ist dennoch kein Kompromiss-Makel". Die Konzerne hätten jetzt die Chance, Vertrauen zurückzugewinnen. Örtliche Fahrverbote für Diesel seien wohl "vorerst" vom Tisch, meint der Autor. Weil manche sie aber "als leuchtendes Ausstiegssignal aus der Diesel-Strategie gern wollen", dürfte der Streit politisch und juristisch unvermindert weitergehen. Sein Kollege Roland Pichler schließt sich an: "Manche Betrachter werden für den Dieselgipfel nur Hohn und Spott übrig haben", schreibt er in der Zeitung, die in der Autostadt Stuttgart erscheint. "Doch vor vorschnellen Reflexen ist zu warnen." Bei näherer Betrachtung sei das Ergebnis immerhin ein Anfang. Das versprochene Softwareupdate verringere den Schadstoffausstoß. "Mit diesem Versprechen steht die Autoindustrie im Wort."

Ähnlich schonend geht die Hannoversche Allgemeine Zeitung mit den Konzernen um. "Der Diesel-Gipfel hat schonungslos offengelegt, wie alte Fehler nun die Hersteller und die Politik einholen", schreibt Christian Wölbert (Blendle). Der Autor der Zeitung, die im Volkswagen-Land Niedersachsen erscheint, sieht die Ursache bei der Bundesregierung, die "realitätsferne Zulassungstests ermöglicht" habe und durch die die Diesel – völlig legal – auf der Straße ein Vielfaches der Schadstoffe ausstoßen konnten als im Labor. "Die Hersteller haben diese Einladung angenommen, und auf den Diesel gesetzt statt auf Elektroautos. Daraus müssen beide Seiten ihre Lehren ziehen. Wenn die Politik der Autoindustrie wirklich helfen will, darf sie ihr keine Gefälligkeiten mehr erweisen."

Noch wirtschaftsfreundlicher fällt die Meinung in der Badischen Zeitung aus. "Trotz aller Entrüstung über die malignen Machenschaften gewinnverliebter Auto-Manager können bodenlose Strafexpeditionen gegen eine der wichtigsten Branchen Deutschlands kaum der Weisheit letzter Schluss sein", schreibt der Autor (nur print) und begründet, die Fahrzeugindustrie "ist hierzulande nichts weniger als systemrelevant". Eine wirtschaftliche Überforderung von Volkswagen, Daimler und anderen Konzernen "hätte im internationalen Wettbewerb kaum kalkulierbare Konsequenzen - so sehr möglichst harte Strafen moralisch auch gerechtfertigt scheinen".

Auch international wird der Ausgang des Berliner Treffens mit Interesse begleitet: Made in Germany leide, konstatiert die französische Zeitung Le Figaro. Schadstoffaustoß und Kartellverdacht bedrohten die großen deutschen Marken. "Lügen sind ein langsames Gift", schreibt der Autor. "In einer hohen Dosis untergraben sie selbst das Vertrauen der treuesten Kunden und überstrapazieren die Geduld der Politik. Indem sie mit dem Feuer spielten, sind die deutschen Auto-Champions an diesem Punkt angekommen."

Die Neue Zürcher Zeitung zieht Parallelen zu anderen Branchen. "Die Autoindustrie ist nicht die erste Branche, die miterlebt, dass eine langjährig gehegte und tolerierte Praxis, die vielleicht noch an der Grenze der Legalität war, plötzlich als illegitim angesehen wird", schreibt Michael Rasch. "Banken können ebenfalls ein Lied davon singen." Der Autor beschreibt ein Dilemma: "Je strenger die Vorgaben sind, desto höher werden die Kosten, um diese zu erreichen, oder die Anreize, sie zu umgehen." Die Beteiligten sollten sich bewusst sein, dass es um eine Güterabwägung gehe zwischen gutem Gesundheits- und Umweltschutz, vernünftigen betriebswirtschaftlichen Rahmenbedingungen und realistischen Vorgaben für Grenzwerte.