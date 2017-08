Eine große Mehrheit der Deutschen wünscht sich einer Umfrage zufolge eine härtere Gangart der Politik gegenüber der Autoindustrie. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag der Tageszeitung Die Welt zeigen sich 72,8 Prozent der Befragten davon überzeugt, dass beim Thema Luftverschmutzung zu viel Nachsicht mit der Autoindustrie geübt wird. Besonders Bewohner sehr dicht besiedelter Regionen plädieren für mehr Strenge, berichtete das Blatt. 80,6 Prozent wünschen sich hier eine härtere Gangart. In dünn besiedelten Regionen fordern in der nach Angaben der Zeitung repräsentativen Online-Umfrage immer noch 70,8 Prozent weniger Rücksicht auf die Interessen der Industrie.

In Berlin findet an diesem Mittwoch ein sogenannter Diesel-Gipfel statt, bei dem Bundes- und Landesregierungen mit der Autoindustrie über die Verringerung der Abgasbelastung beraten. Die Konzerne kommen voraussichtlich an einer teuren Umrüstung der Motoren vorbei. Stattdessen müssen sich die Autobauer zu einem Software-Update zur Verringerung des Stickoxid-Ausstoßes verpflichten, wie es in einem der Nachrichtenagentur Reuters vorliegenden Entwurf der Abschlusserklärung des Treffens heißt.

Zum "Nationalen Forum Diesel" unter Leitung von Verkehrs- und Umweltministerium sind unter anderem die Chefs der Autobauer VW, Audi, Porsche, BMW, Daimler, Ford und Opel geladen sowie Branchenverbandschefs, Ministerpräsidenten sowie Vertreter von Kommunen und Gewerkschaften.

Abgasskandal - "Wir brauchen ganz dringend eine Musterfeststellungsklage" Videointerview mit der Verbraucherschützerin Jutta Gurkmann über die Perspektiven betroffener Diesel-Pkw-Besitzer und Forderungen an die Politik. © Foto: ZEIT ONLINE

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) erwartet von der Autoindustrie ein Sofortprogramm für geringere Diesel-Emissionen. "Wir werden die Automobilbrache in die Pflicht nehmen, denn die Verbraucher dürfen nicht auf den Schäden sitzenbleiben", erklärte die amtierende Bundesratspräsidentin vor dem Treffen. "Viele Menschen haben sich einen Diesel gekauft, in der sicheren Annahme, dass sie ein umweltfreundliches und sparsames Auto fahren." Die Autofahrer dürften "jetzt nicht die Zeche für die Tricksereien von Autoherstellern zahlen".

Die SPD-Politikerin wandte sich gegen eine steuerfinanzierte "Abwrackprämie". "Das ist keine Aufgabe der Steuerzahler", sagte Dreyer. "Wir erwarten im Gegenteil Kaufanreize, die die Hersteller setzen: zum Beispiel mit eigenfinanzierten Umstiegsprämien älterer Dieselfahrzeuge auf Fahrzeuge mit modernster und sauberster Antriebstechnik." Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hatte steuerliche Anreize oder eine Art Klimaprämie für den Umstieg von alten Dieselfahrzeugen auf Wagen mit der Euro-6-Norm sowie Elektroautos ins Gespräch gebracht, Bayerns Regierungschef Horst Seehofer (CSU) eine geringere Kfz-Steuer als Anreiz zum Kauf neuer Euro-6-Diesel.

Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt sagte der Passauer Neuen Presse vor dem Treffen, Ziel sei es, Ökologie und Mobilität näher zusammen zu bringen und eine Perspektive für die Mobilität der Zukunft zu geben. "Dazu muss die Industrie die Umrüstung von Euro-5- und Euro-6-Fahrzeugen umsetzen." Zudem erwarte er ein "akzeptables Angebot der Automobilindustrie" zur Senkung der Schadstoffbelastung in deutschen Städten. Um dieses Ziel zu erreichen, müssten "auch die älteren Fahrzeuge einen Beitrag leisten", erklärte der Minister. "Völlig klar ist: Die Kosten von Umrüstungen muss die Industrie tragen. Den Kunden dürfen keine Extrakosten entstehen." Ob Software-Updates ausreichten oder auch Umbauten nötig seien, ließ er dem Bericht zufolge offen. "Fest steht: Euro-5- und Euro-6-Dieselmotoren können mit neuer Steuerungssoftware deutlich verbessert werden", sagte Dobrindt.

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) sagte dem Tagesspiegel: "Wir brauchen schnelle Software-Nachrüstungen und dann eine richtige Umrüstung der Hardware der Fahrzeuge, denn nur so lassen sich Fahrverbote für Dieselfahrzeuge in besonders belasteten Städten vermeiden."