Die Bundesregierung hat Forderungen, das Dieselprivileg abzuschaffen, zurückgewiesen. "Das ist eine Debatte, an der wir uns nicht beteiligen", sagte ein Sprecher des Umweltministeriums. Wegen des Dieselskandals hatte sich unter anderem die Präsidentin des Umweltbundesamtes, Maria Krautzberger, für die Abschaffung des Steuervorteils ausgesprochen. Die umweltschädliche Dieselsubventionierung koste den Staat 7,8 Milliarden Euro pro Jahr, dagegen betrage die Förderung für die umweltfreundlichere Elektromobilität nur knapp eine Milliarde Euro. Um dem Ungleichgewicht zu begegnen, schlug sie die Überprüfung der Förderung vor. Auch Umweltverbände verlangen seit Jahren, Diesel und Benzin gleich zu besteuern und damit Diesel an der Tankstelle teurer werden zu lassen.



In dieser isolierten Form mache man sich den entsprechenden Vorschlag des Umweltbundesamtes nicht zu eigen, hieß es aus dem Umweltministerium. Eine solche Debatte sei nur sinnvoll, wenn sie im Zusammenhang mit dem Steuersystem insgesamt geführt würde. Durch eine höhere Dieselsteuer würden allein die Dieselfahrer belastet werden, nicht aber die Autoindustrie. Dieselfahrer hätten sich ihr Fahrzeug aber auch in Vertrauen auf die Steuervorteile angeschafft. Außerdem müssten sie bereits eine höhere Kraftfahrzeugsteuer für ihre Autos bezahlen. Diese stünde der Vergünstigung bei der Mineralölsteuer gegenüber. Das Steuersystem müsse insgesamt ökologischer werden und kleine Einkommen entlasten. Das Wirtschaftsministerium wollte sich nicht zum Privileg äußern.



Der ADAC schloss sich der Ansicht des Umweltministeriums an. Ein Sprecher sagte, dass wegen der höheren Kfz-Steuer keine Subvention des Diesel bestehe. "Die aktuelle Diskussion greift also zu kurz." Aus Sicht des ADAC sei der Diesel klimapolitisch eine Brückentechnologie in eine emissionsarme Zukunft ohne fossile Antriebsenergien.

Auch im Wahlkampf spielt die Zukunft des Verbrennungsmotors eine Rolle. Bundeskanzlerin Angela Merkel befürwortet das Dieselprivileg. In einem Interview mit der SuperIllu sagte sie: "Diese Vorteile für Dieselautos gibt es vor allem auch deshalb, weil sie weniger CO2 ausstoßen. Da ist der Diesel besser als der Benzinmotor." Moderne Dieselautos müssten aber auch die Normen für den Ausstoß von gesundheitsgefährdendem Stickoxid erfüllen. Die Kunden müssten sich darauf verlassen können, dass die versprochenen Umweltwerte auch stimmten.

SPD-Spitzenkandidat Martin Schulz hatte in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung dagegen eine verbindliche Quote für Elektroautos in Europa gefordert. Dieselfahrzeuge sollten außerdem auf Kosten der Hersteller nachgerüstet werden. Das schlossen die Autohersteller aber als zu teuer aus. Sie bieten Fahrern alter Diesel-Pkw stattdessen Kaufprämien für Neufahrzeuge an. Schulz kritisierte das: Viele Fahrzeugbesitzer könnten sich trotz der Angebote keinen Neuwagen leisten, sagte er.