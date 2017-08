Jeder Franzose kann eine Geschichte zu entsandten Arbeitern erzählen: Über den Klempner aus Polen, der nur für ein paar Euro in der Stunde werkelte. Über die einzige private Jobvermittlung in der Stadt, die sich plötzlich auf Arbeiter aus Osteuropa spezialisierte. Oder über die bulgarische Mannschaft an Erntehelfern, die in Wohnwagen an den Weingütern Südfrankreichs übernachtet, um im Spätsommer die Trauben einzuholen. In Frankreich und Deutschland arbeiten so viele Menschen aus Rumänien, Bulgarien, Litauen, Tschechien und Polen wie in keiner anderen europäischen Region. Jetzt will der liberale französische Präsident Emmanuel Macron das dafür verantwortliche Entsendegesetz ändern – und bereist in dieser Woche osteuropäische Länder. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte bei ihrem ersten Treffen mit Macron im Mai zugestimmt, das nun mehr als 20 Jahre alte Gesetz ändern zu wollen.

Seit 1995 erlaubt die Regelung, Menschen aus anderen europäischen Ländern für eine befristete Zeit mit den Sozialabgaben ihres Herkunftslandes zu beschäftigen. Der polnische Klempner ist also billiger, obwohl er in Paris oder Berlin Abwasserpumpen repariert. Je nach Land können die Abgaben der Arbeitgeber, beispielsweise für Krankenversicherungen, um bis zu 90 Prozent geringer ausfallen als in Frankreich oder Deutschland. Ein Gewinn, der den Arbeitgebern gefällt: Die Zahl der entsandten Arbeiter ist nach EU-Daten allein zwischen 2010 und 2014 um fast 45 Prozent gestiegen. Rund zwei Millionen Menschen werden jährlich von ihrem Herkunftsland in andere EU-Länder entsandt – und arbeiten dort zu deutlich schlechteren Bedingungen als die heimischen Kollegen. Macron nennt dies "einen Verrat an den europäischen Grundwerten".

Frankreichs Präsident will zunächst die mögliche Arbeitszeit im fremden Land auf zwölf Monate beschränken. Vor allem soll der Betrug stärker geahndet werden. Denn inzwischen melden viele Unternehmen Briefkastenfirmen in Billiglohnländern an, um die Arbeiter in Frankreich geringer zu bezahlen oder sie behalten vom gesetzlichen Mindestlohn der ausländischen Fachkräfte illegalerweise einen Teil ein. Allein steht der Liberale damit nicht: Ohnehin will auch die Europäische Kommission die Auflagen für die Entsandten verschärfen, sie sollen beispielsweise höchstens 24 Monate zu ihrem geringeren Lohn beschäftigt werden dürfen.



Das aber reicht Macron nicht. Der Staatschef weiß: Die Kritik der Franzosen an Europa entzündet sich immer wieder an den entsandten Arbeitern und der billigen Konkurrenz. Nur wenn der erst im Mai gewählte Präsident dies ändern kann, wird er sein Wahlversprechen über ein "Europa, das schützt" in den Augen der Franzosen einlösen können. Denn das Entsendegesetz verkörpert für viele Franzosen alles das, was sie an Europa verachten: geringe Löhne, weit entfernte Brüsseler Entscheidungen, weniger Jobs durch billige Konkurrenz.

Schon 2005 war es die Debatte um den sogenannten osteuropäischen Dumpinglohn, die schließlich die Mehrheit der Franzosen zu einem Nein gegen den europäischen Vertrag brachte. Dieselbe Debatte kam auch während der jüngsten Präsidentschaftswahl auf, wo sowohl die Linken als auch die Rechtsextremen unter großem Beifall versprachen, das Entsendegesetz abschaffen zu wollen. Damals war Macron der einzige, der als glühender Verfechter des jetzigen Europas das Gesetz verteidigte. Schließlich will der Ex-Banker das Arbeitsrecht weitreichend liberalisieren – für ihn ist der freie Markt der Schlüssel zu mehr Jobs und Wohlstand. Eigentlich also dürfte er nichts gegen das liberale Entsendegesetz haben. Wären da nicht seine schlechten Umfragewerte.

Macron fährt ein doppeltes Spiel

Nur 36 Prozent der Franzosen sind nach seinen ersten hundert Tagen im Amt zufrieden mit Macrons bisherigen Leistungen. Ein historisch niedriger Wert. Und die Sympathien schwinden umso stärker, je weniger die Befragten verdienen. Die Arbeiterklasse und Geringverdiener sind von seinen bisherigen Projekten enttäuscht. Macron will die Wohnbeihilfe für Arme senken und geringere Steuern für Millionäre durchsetzen.

Die Enttäuschten nun möchte Macron durch ein neues Entsendegesetz wieder beruhigen. Im eigenen Land aber will es der Staatschef künftig den Firmen freistellen, wie hoch sie Überstunden entgelten und wie viele Stunden ihre Mitarbeiter arbeiten – während er zugleich auf europäischer Ebene die Regeln für Arbeitgeber verschärfen möchte. Macron spielt also ein doppeltes Spiel.

Auf seiner Überzeugungsfahrt durch die EU hatte es der französische Präsident allerdings in dieser Woche schwer. Viele Oststaaten sehen die Entsendung ihrer Arbeiter nur als gerechten Ausgleich dafür, dass sich in ihren Ländern zahlreiche West-Firmen ansiedeln, um billig produzieren zu können. Der rumänische Präsident Klaus Iohannis rang sich so am Donnerstagabend nach Macrons Besuch auch nur ein kurzes Statement ab. "Das Gesetz kann reformiert werden", sagte er – ohne zu beziffern, ob er Macrons Vorschlägen folgen will. Auch die slowakischen und tschechischen Staatschefs blieben nebulös. Sie alle sprachen nur vage von "einer Reform", die anstünde.



Noch schwerer wird es der französische Präsident bei den Abstimmungen in der Brüsseler Kommission haben, die sich am Ende damit befassen muss. Macrons stärkstes Argument bleibt dabei, dass sich die Franzosen von Europa abwenden, wenn das Entsendegesetz so bleibt, wie es ist. Vor allem aber drohen sie, sich von Macron selbst abzuwenden.