Für die Serie Heimatreporter besuchen Redakteure von ZEIT und ZEIT ONLINE die Orte, an denen sie aufgewachsen sind. Die Serie ist Teil unseres neuen Ressorts #D17.

Weitere Informationen über das Projekt #D17

Andreas Knoblauch stützt die Hände auf den Verkaufstresen seines Geschäfts, er öffnet die Augen weit und sagt: "Es reicht mir." Neben ihm, in den weißen Regalen, liegen gebrauchte Fotokameras, lächeln Passbildgesichter aus den Vitrinen. "An diesem Fotogeschäft hängt meine Existenz", sagt Knoblauch. Er hat das Gefühl, dass das allen egal ist: dem berühmten Investor und seinem Partner, dem Bürgermeister, der Opposition in der Stadt. Er sagt: "Hauptsache, die machen ihr Geld hier."

Knoblauch ist einer der letzten Ladeninhaber im City-Center, einer heruntergekommenen Einkaufspassage, die einmal der Mittelpunkt der Stadt Eschweiler war. Sein Fotogeschäft hat sich wie widerspenstiges Unkraut am Eingang des eingeschossigen Bauwerks festgeklammert. Wenige Meter neben dem Laden versperrt ein Bauzaun den Weg in das Innere des Gebäudes. Dahinter liegen etwa 30 leere Ladenlokale, die Fenster verbarrikadiert oder zerschlagen. Genau in der Mitte: die Ruine des ehemaligen Hertie-Kaufhauses.

Der Autor Der Autor Zacharias Zacharakis wurde in Eschweiler geboren und ist dort aufgewachsen. Zu Schulzeiten arbeitete er für die Lokalzeitung, nach dem Abitur verließ er die Stadt.

Einst verkörperte das City-Center den Wohlstand von Eschweiler. Die Stadt hat fast 60.000 Einwohner und liegt ganz im Westen Deutschlands, in der Nähe von Aachen. Eschweiler ist eine alte Bergbaustadt, jahrelang haben hier die Menschen von der Kohle profitiert. Das City-Center wurde Ende der siebziger Jahre gebaut, als die Stadt noch gut vom Bergbau lebte. Als noch niemand daran dachte, dass ein ehemaliger Rennfahrer und sein Partner zur Hoffnung der Stadt werden würden.

Knoblauch, der seinen Laden seit 2003 hier betreibt, hatte zum ersten Mal in der Zeitung vom Verkauf des City-Centers gelesen. Den einen Käufer kannte er von Formel-1-Rennen der Vergangenheit: Ralf Schumacher, einst Rennfahrer, heute Privatier – geschätztes Vermögen 100 Millionen Euro. Der andere Käufer, so las Knoblauch, war Bernd Pieroth, ein großer, bulliger Mann, der in der Region schon einige Immobilienprojekte abgewickelt hat. Vier oder fünf Millionen Euro sollen die beiden Männer für das City-Center bezahlt haben, munkelt man in der Stadt. Die Summe ist geheim, genau wissen es nur wenige. Auch Knoblauch hat nie etwas von den Investoren gehört, keinen Brief, keine Aufforderung, die Miete künftig woandershin zu überweisen. Nur in der Zeitung hat er von der Euphorie um das City-Center gelesen, die er nicht verstehen kann. "Es ist alles sehr undurchsichtig", sagt Knoblauch.

Andreas Knoblauch in seinem Fotogeschäft © Thilo Schmülgen für ZEIT ONLINE

In Eschweiler hat der Kauf des City-Centers Hoffnung zurückgebracht. Die Bauruine in der Mitte der Stadt galt als Metapher für den wirtschaftlichen Verfall der Stadt. Mit den Plänen der Investoren, so hofften viele, komme wieder das Leben zurück. Im Dezember gaben Schumacher und Pieroth eine Pressekonferenz und zeigten Entwürfe dessen, was auf dem Gelände des ehemaligen City-Centers entstehen soll. Neue Wohnungen und Büroflächen, einige Geschäfte – allerdings weniger und erlesener. Der Einzelhandel habe bereits großes Interesse an dem neuen Bau, sagten die Investoren damals. Seither warten die Bürger darauf, dass die Versprechen sich erfüllen.



Je länger das Warten dauert, desto lauter werden die Fragen: Warum wollen Pieroth und Schumacher gerade in Eschweiler investieren? Und: Warum sollte mit dem neuen Konzept funktionieren, was vorher nicht funktioniert hat? Das einst stolze Hertie-Kaufhaus schloss schließlich wegen Problemen, die der Einzelhandel in anderen Kleinstädten auch kennt: die Konkurrenz durch den Onlinehandel, die Einkaufszentren am Stadtrand. Kunden, die lieber im Umland kaufen als in den Innenstädten. Und dann ist da noch das wirtschaftliche Erbe der Stadt, von dem niemand weiß, ob es Eschweiler nicht auf Jahre hin lähmen wird.