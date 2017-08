Das war deutlich. Es bestünden "Zweifel", ob die Staatsanleihekäufe der Europäischen Zentralbank mit dem Verbot monetärer Haushaltsfinanzierung vereinbar sind, entschieden die Richter am Bundesverfassungsgericht am Dienstag. Übersetzt aus der verklausulierten Sprache der Juristen heißt das: Wir sind mit der ganzen Sache überhaupt nicht einverstanden.

Diese unerwartet klare Stellungnahme wirft zwei wichtige Fragen auf: Dürfen die das? Und handeln sie klug?

Die erste Frage ist einfach zu beantworten. Sie dürfen das. Niemand steht über dem Gesetz, auch nicht eine Zentralbank und schon gar nicht ihr Präsident. Die gesetzlich garantierte Unabhängigkeit der Notenbank und ihres Personals bedeutet nicht, dass sie nichts und niemandem Rechenschaft schuldig wären. Es mag sein, dass die Existenz der Währungsunion auf dem Spiel gestanden hätte, wenn die EZB nicht interveniert hätte, aber das ist kein Argument für einen juristischen Freifahrtschein. Es gehört zu den Grundsätzen eines Rechtsstaats, dass Not eben doch ein Gebot kennt.

Insofern ist es legitim, dass die Gerichte die Entscheidungen der EZB überprüfen. In letzter Konsequenz sollte dafür zwar nicht das Bundesverfassungsgericht, sondern der Europäische Gerichtshof zuständig sein, aber das erkennen die Karlsruher Richter zumindest de facto offensichtlich auch an, denn sie haben den Fall zur Prüfung an ihre Kollegen in Luxemburg überwiesen.

Die zweite Frage hingegen ist komplizierter. Die Richter argumentieren unter anderem, dass die Handlungen von Notenbankpräsident Mario Draghi nicht allein geldpolitischer Natur seien, sondern den Bereich der allgemeinen Wirtschaftspolitik berührten. Für die Geldpolitik ist die EZB vertraglich zuständig, für die Wirtschaftspolitik nicht.

Damit begibt sich das Gericht argumentativ auf schwieriges Terrain, denn Geldpolitik und Wirtschaftspolitik lassen sich nicht einfach trennen. Es stimmt schon: Indem die Notenbank Staatsanleihen aufkauft, erleichtert sie es den betroffenen Ländern, sich mit Geld zu versorgen und greift damit in haushaltspolitische Zusammenhänge ein. Aber das würde sie auch tun, wenn sie einfach die Zinsen senkt, weil das denselben Effekt auf die Refinanzierungsbedingungen hätte.



Was wäre, wenn die EZB nicht gehandelt hätte?

Aus einer ökonomischen Perspektive – und das wird selbst in der Bundesbank so gesehen – sind Anleihekäufe nichts anderes als die Fortsetzung der Zinspolitik mit anderen Mitteln. Dafür spricht auch, dass alle anderen großen Notenbanken – von der Bank von England bis zur Bank von Japan – ebenfalls Anleihen kaufen oder gekauft haben. Sind das alles Gesetzesbrecher?

Man kann lange darüber streiten, ob das Anleiheprogramm angesichts der wirtschaftlichen Lage in Europa angemessen war (die jetzt zu beobachtende wirtschaftliche Erholung spricht dafür, dass Draghi richtig gehandelt hat), aber das ist am Ende eine ökonomische Abwägung, die sich juristischen Kategorien entzieht, zumal die Zusammenhänge extrem kompliziert sind. Was wäre denn zum Beispiel, wenn die EZB nicht gehandelt hätte und es in Europa zu Staatspleiten gekommen wäre, die für den Bundeshaushalt mit erheblichen Kosten verbunden gewesen wären? Hätte sich die Notenbank dann nicht auch – in diesem Fall durch unterlassene Hilfeleistung – in die Wirtschaftspolitik eingemischt? Wissen die Richter in Karlsruhe mehr als die besten Ökonomen der Welt, die sich über genau diese Fragen Gedanken machen und zu höchst unterschiedlichen Ergebnissen kommen?

Nun ist es ebenfalls ein Funktionsprinzip des Rechtsstaats, dass ökonomische, soziale und psychologische Vorgänge in rechtliche Begriffe gegossen werden müssen, um von den Gerichten verarbeitet werden zu können. Morde werden aus vielerlei Motiven begangen, am Ende wird darüber anhand des Strafgesetzbuchs abgeurteilt. Aber die Komplexität der Materie legt ein hohes Maß an Zurückhaltung und Demut seitens der Gerichte nahe. Diese Demut lässt die Entscheidung aus Karlsruhe vermissen.