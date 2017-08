Die französische Regierung will das Arbeitsrecht deregulieren, um die hohe Arbeitslosigkeit zu bekämpfen. Nach den Reformplänen (pdf), die Premierminister Édouard Philippe und Arbeitsministerin Muriel Pénicaud vorstellten, sollen sich Unternehmen und ihre Belegschaften leichter auf Arbeitszeiten und die Bezahlung je nach Auftragslage einigen können. Zudem soll die Höhe von Abfindungen begrenzt werden, die Arbeitgeber zahlen müssen, wenn sie nach Entlassungen von Mitarbeitern vor Gericht unterliegen.



Die Veränderung des strengen und von den Gewerkschaften vehement verteidigten Arbeitsrechts gilt als erster Test dafür, ob Präsident Emmanuel Macron seine angekündigten Wirtschaftsreformen umsetzen kann, mit der er neue Jobs schaffen und Frankreich für ausländische Investoren attraktiv machen will. Seine Beliebtheitswerte waren in den vergangenen Wochen eingebrochen. Das Parlament hatte der Regierung eine Vollmacht erteilt, die geplanten Änderungen mittels Verordnungen zu erlassen. Damit liegt es in der Hand der Regierung, strittige Detailfragen zu entscheiden. Die Texte sollen am 22. September vom Kabinett verabschiedet werden.



Regierungschef Philippe warb eindringlich für die Reform. Die Pläne seien ehrgeizig, aber angesichts anhaltend hoher Arbeitslosigkeit dringend nötig. Im Juli lag die Arbeitslosenrate in Frankreich laut der EU-Statistikbehörde bei 9,8 Prozent.

Seit Jahrzehnten versuchen sich französische Regierungen aller politischen Lager an einer Arbeitsmarktreform, sind aber angesichts von Massenprotesten jeweils stark von ihren ursprünglichen Vorhaben abgerückt. Macrons Team hatte wochenlang mit den Gewerkschaften über die geplanten Reformen wochenlang mit den Gewerkschaften verhandelt. Die größte Arbeitnehmervereinigung des Landes, die gemäßigte CFDT, will von Demonstrationen Abstand nehmen. Sie zeigte sich aber enttäuscht von den Vorschlägen. Auch die Gewerkschaft Force Ouvrière kündigte an, sich nicht an Protesten zu beteiligen. Die linke Vereinigung CGT dagegen befürchtet den Abbau von Arbeitnehmerrechten und hatte von Anfang an Streiks und Demonstrationen angekündigt. Sie sind für Mitte September geplant.