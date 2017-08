Ein Besuch von Donald Trump kostet Marian Smith 6.000 Dollar am Tag. Der Frau aus Süd-Florida gehört eine Flugschule in der Nähe des Palm-Beach-County-Park-Flughafens, der etwa 15 Kilometer südlich von Trumps Anwesen Mar-a-Lago liegt. Seit Trump Präsident ist, hat er insgesamt 25 Tage in seinem Club in Palm Beach verbracht – und das in den ersten drei Monaten seiner Amtszeit. Marian Smith hat jeden dieser Tage gezählt.

Auf dem Flughafen ist es ruhig. Die Saison beginnt in Süd-Florida erst im Winter, wenn US-Amerikaner der Kälte des Nordens entfliehen, um an einem der meistbesuchten Ausbildungsflughäfen der USA in einen wolkenlosen Himmel zu starten. Auch Präsident Donald Trump besucht zu dieser Zeit gerne sein, wie er es nennt, "Winter White House" Mar-a-Lago. Für die 28 Unternehmer rund um den Flughafen und ihre rund 250 Angestellten bedeutet das vor allem: Verluste.

Denn wenn Trump Mar-a-Lago besucht, verbietet das Sicherheitsprotokoll Flüge im Umkreis von 16 Kilometern. Dann stehen die Motoren der 15 Flugzeuge von Marian Smiths Flugschule Palm Beach Flight Training still. Bereits seit 19 Jahren macht Marian Smith ihre Geschäfte, wie viele hier am Flughafen, etwa der Anbieter von Helikopterflügen oder die Werbebannerflieger von Sky Words Advertising, vor allem am Wochenende und alleine in der Luft. "Im Winter kommen die meisten Leute, um fliegen zu lernen", sagt Marian Smith.

Jetzt, im Sommer, ist es vielen dagegen zu heiß zum Fliegen. Donald Trump geht bei der Hitze lieber golfen in New Jersey, und auch die Piloten der Flugschule sitzen in ihrem klimatisierten Büro am Rande des Flugplatzes. Fluglehrer Rodney hat gerade seine letzte Flugstunde gegeben und lehnt über dem Tresen seines Kollegen Matt, der heute das Telefon betreut. Beide haben im vergangenen Jahr nicht gewählt. Beide aus verschiedenen Gründen. Beide wollen nicht, dass ihre Nachnamen mit ihren politischen Einstellungen in Verbindung gebracht werden.

"Ich mag Trump, wenn er nicht da ist!", sagt Matt. Der junge Mann hinter dem Tresen hat seinem Land gedient, sagt er. Er war in Irak und Afghanistan und findet: Trump hat recht mit seinem Einwanderungsstopp für Muslime "und auch mit vielen anderen Sachen".

Matt vertraut darauf, dass Trump nicht weiß, was er tut. "Wenn er eine Ahnung davon hätte, wie viel wir verlieren, würde er das nicht machen! Das sind seine Sicherheitsleute, die ihn dazu zwingen!" Der Ex-Soldat glaubt an seinen Präsidenten. Wenn Matt nicht verreist gewesen wäre, hätte auch er ihn gewählt. "Obama ist genauso herumgeflogen. Und Trump arbeitet hier wenigstens".

Was Trump tatsächlich in seinem Anwesen macht, wenn er da ist, wissen höchstens einige der 500 Mitglieder, die Zutritt dazu haben. Während einige von ihnen im Club speisten, empfing der Präsident vor Kurzem nebenan den japanischen Premierminister Shinzō Abe zu einem Arbeitsessen. In der darauffolgenden Woche war Chinas Staatschef Xi Jinping zu Gast.

Trump ist natürlich nicht der erste Präsident, der Urlaub macht – auch für Barack Obamas Urlaube auf Hawaii galten dieselben Sicherheitsbestimmungen wie für den jetzigen Präsidenten. Doch Trump ist ein Präsident, der sich vor Beginn seiner Amtszeit über die Reisekosten seines Vorgängers auf Kosten der Steuerzahler beschwert hat und sich in den ersten Monaten seiner Präsidentschaft häufiger außerhalb des Weißen Hauses aufgehalten hat als seine Vorgänger innerhalb der gleichen Zeit. Die Reisekosten zu privaten Zwecken dürften damit die seines Vorgängers bei Weitem übersteigen.