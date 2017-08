US-Präsident Donald Trump hatte das Nordamerikanische Handelsabkommen (Nafta) im Wahlkampf wiederholt als "Katastrophe" bezeichnet – es habe Arbeiter in den USA viele Jobs gekostet. Inzwischen bekennt sich Trump zwar zu Nafta, aber ausgeschlossen ist ein Scheitern der Verhandlungen zwischen den USA, Kanada und Mexiko damit noch lange nicht. Bis zum Sonntag beraten Vertreter der drei Länder in einer ersten Verhandlungsrunde.



Was ist Nafta?

Mit Hunderten Seiten gehört das Abkommen zu den weltweit umfangreichsten Handelsverträgen. Es wurde 1994 zwischen den USA, Mexiko und Kanada geschlossen. Seitdem wurden bis 2008 schrittweise fast alle Zölle zwischen den Staaten gestrichen. Damit garantiert die Nafta einen nahezu unbeschränkten Zugang zu Gütern und Dienstleistungen zwischen den drei Staaten. Der Binnenmarkt umfasst 478 Millionen Menschen und verfügt über eine gemeinsame Wirtschaftsleistung von rund 17 Billionen US-Dollar. Anders als die Europäische Union ist die Nafta jedoch keine supranationale Organisation, bei der die Mitgliedsstaaten Souveränitätsrechte übertragen.

Ursprünglich angestoßen bereits von Ronald Reagan, führte die Nafta-Verhandlungen der frühere US-Präsident Georg Bush. Unterschrieben wurde das Gesetz in den USA schließlich von seinem Nachfolger Bill Clinton.



Welche Bedeutung hat das Abkommen?

Laut Washington Post lag der Handel zwischen den drei Staaten im Jahr 2016 bei 1,1 Billionen Dollar. Nach Expertenschätzungen hängen in den USA 14 Millionen Jobs von Nafta ab. Profitieren konnte bisher vor allem Mexiko: Seit dem Bestehen von Nafta hat sich Mexiko zu einem der größten Autoexporteure der Welt entwickelt. Allerdings wird kritisiert, dass Nafta durch das Ausweichen der Hersteller auf andere Länder zum Abbau von Arbeitnehmerrechten beigetragen habe. So müssten sich US-Firmen bei einer Standortverlegung nach Mexiko weniger mit Gewerkschaften auseinandersetzen.

Mit einem Handelsvolumen von mehr als 500 Milliarden US-Dollar ist Mexiko für die USA der drittgrößte Handelspartner.



Warum gibt es Neuverhandlungen?

Die Neuverhandlungen kamen weniger auf wirtschaftlichen Druck als auf politisches Betreiben in Trumps Wahlkampf zustande. Er hält das Außenhandelsdefizit vor allem mit Mexiko für zu groß. Die USA importieren aus Mexiko mehr, als sie exportieren. Zwischen 1994 und 2016 haben sich die US-Exporte nach Mexiko versechsfacht, die mexikanischen Importe in die USA mehr als versiebenfacht.



Dies liegt auch daran, dass US-Firmen ihre Produktion in das billigere Nachbarland verlagert haben. Die Stundenlöhne für Arbeitskräfte betragen in Mexiko etwa ein Achtel derer in den USA oder Kanada: Nach Angaben der Washington Post sinkt der durchschnittliche Stundenlohn im Produktionssektor sogar – auf 2,10 Dollar. Selbst in China war er demnach im vergangenen Jahr auf 3,60 Dollar gestiegen. Das nutzt insbesondere die Autobranche. Laut Washington Post exportiert Mexiko inzwischen mehr als drei mal so viele Autos als in Mexiko gekauft werden – vor allem in die USA.

Welche Forderungen stellen die Staaten?

Wegen des Defizits in der Handelsbilanz mit Mexiko bezeichnet Trump das Abkommen als den "schlechtesten Deal", der jemals in den USA abgeschlossen worden sei. Die USA setzt sich bei den Verhandlungen dafür ein, das bisherige System der Schiedsgerichtsbarkeiten aufheben und Streitfälle vor nationalen Gerichten austragen zu lassen – Kanada ist entschieden dagegen.



Ein weiterer Streitpunkt sind Einfuhrbeschränkungen. Die Regierung in Ottawa schützt ihre Bauern mit Einfuhrbeschränkungen für Agrarprodukte aus den USA oder Mexiko. US-Bauern beklagen dies seit Langem. Die Regierung von Donald Trump hatte bereits mit Strafmaßnahmen für kanadisches Weichholz reagiert. Für Mexiko bleibt das Einführen von Strafzöllen eine rote Linie.



Selbst wenn die Initiative für eine Nafta-Reform von den USA ausging, haben sich auch Mexiko und Kanada ehrgeizige Ziele gesetzt: Die Partnerländer wollen zum Beispiel bei den Verhandlungen energiepolitische Wünsche einbringen und Regeln für den elektronischen Handel aufstellen.

Ist Nafta der "schlechteste Deal aller Zeiten"?

Das Freihandelsabkommen hat in den USA und in Mexiko einigen Branchen genutzt, anderen geschadet. Eine Studie des wissenschaftlichen Dienstes des US-Kongresses kommt zu dem Schluss: "Nafta hat nicht zu den massiven Arbeitsplatzverlusten geführt wie von den Kritikern gefürchtet und nicht zu dem großen Wirtschaftswachstum wie von den Unterstützern vorhergesagt. Der Netto-Effekt von Nafta für die US-Wirtschaft scheint relativ moderat zu sein."