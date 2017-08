Die weißen Handschuhe der Männer fallen Thomas Reichle als Erstes auf. Zu siebt und ohne Vorwarnung kommen die Beamten an einem Vormittag in sein Musikgeschäft in Schöneberg. Die Männer positionieren sich kreuz und quer im Laden. Einer zeigt seinen Ausweis: Sie kämen von der Zollfahndung und hätten eine Frage zur Überweisung eines Kunden. "Er erklärte uns gleich, dass sie hier alles auch einpacken können, wenn wir uns nicht kooperativ zeigen", sagt Reichle.

Noch heute, ein paar Monate später, klingt er schockiert. Als könne er nicht fassen, was ihnen da passiert ist. Wie es sein kann, dass ein mittelständischer Musikhändler plötzlich ins Visier der Behörden gerät. Wie sie es erst mit dem Verfassungsschutz zu tun bekommen, dann mit Zollfahndung und Staatsanwaltschaft. Wie über zwei Jahre gegen sie ermittelt wird. Wie man ihnen mit einer Haftstrafe von bis zu fünf Jahren droht. Alles wegen einer Klarinette und einer Querflöte.

Dabei sind Reichle und seine Kollegen keine Anfänger in ihrem Metier. Bereits seit über 30 Jahren führen sie zu dritt das Musikgeschäft in der Nähe des Innsbrucker Platzes. Sie haben sich auf Holzblasinstrumente spezialisiert: Flöte, Klarinette, Oboe, Fagott, Saxophon. Zehn Mitarbeiter beschäftigen sie mittlerweile, die sie zum Teil selbst ausgebildet haben. Unter Musikern sind "Die Holzbläser", wie das Geschäft heißt, gut bekannt. Nicht selten statten sie ganze Orchester mit Instrumenten aus. Manche ihrer Kunden reisen extra aus dem Ausland an, um sich bei ihnen eine neue Klarinette oder Flöte auszusuchen. Einmal um die halbe Welt reicht ihr guter Ruf. Selbst bis nach Nordkorea. Doch genau das ist zum Problem geworden.

Zu dritt kommen sie in den Laden

Bei den drei Asiaten, die an einem Tag im Sommer 2015 ins Geschäft kommen, ist das nicht anders. Zwei scheinen Musiker zu sein, einer Übersetzer. Später werden sich Reichle und sein Geschäftspartner Andreas Schmucker fragen, ob der Begleiter tatsächlich Dolmetscher war – oder nicht doch ein Offizieller aus Nordkorea? Aber an diesem Morgen gibt es keinen Grund für solche Zweifel.

Dass Kunden einen Begleiter mitbringen, der für sie spricht, ist nicht ungewöhnlich. Viele, die in den Laden kommen, studieren an einer der Musikhochschulen in Berlin. Unter ihnen sind auffallend viele Asiaten, die oft nur schlecht oder gar kein Deutsch sprechen. Da sind sie im Geschäft froh, wenn die Kunden jemanden mitbringen, der für sie übersetzt. Auch der Mitarbeiterin, die an diesem Tag die Kundschaft bedient, geht es so.

Sie suchen eine Klarinette und eine Querflöte. Die Mitarbeiterin zeigt ihnen mehrere Exemplare, die Kunden testen ein paar aus, wägen ab. Gekonnt beherrschen sie die Instrumente. Auch sind die Klarinette und die Querflöte, für die sie sich entscheiden, keine Exemplare, die ein Anfänger wählen würde. 9.000 Euro kosten die zwei Instrumente zusammen.

Zahlen wollen die Kunden per Rechnung, bei der hohen Summe ist das nicht unüblich. Sobald sie den Betrag überwiesen hätten, könnten sie sich die Instrumente im Laden abholen, erklärt die Mitarbeiterin. Auch als sie für die Rechnung nach ihrer Anschrift fragt und eine Adresse in Pjöngjang genannt bekommt, wird sie nicht stutzig. Doch es soll dieses eine Wort auf der Rechnung sein, das für große Schwierigkeiten sorgt: der Name von Nordkoreas Hauptstadt.