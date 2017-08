Air-Berlin-Chef Thomas Winkelmann geht trotz der Insolvenz der Fluglinie davon aus, "einen Großteil" der Jobs sichern zu können. "Das kriegen wir hin", sagte Winkelmann der ZEIT.



Als Grund für die Insolvenz nannte Winkelmann auch die Verzögerungen beim Bau des Berliner Flughafens. "Natürlich ist Air Berlin auch ein Opfer der dauernden Verschiebungen um den neuen Flughafen BER. Wir tragen Berlin im Namen, sind der Königscarrier hier und haben unser gesamtes Konzept der Umsteigeverkehre auf diesen neuen Flughafen ausgelegt." In Tegel sei das nicht möglich. "Das haben meine Vorgänger schmerzhaft erlebt."

Die ursprünglich für das Jahr 2011 geplante Inbetriebnahme des BER ist bereits mehrfach verschoben worden. Als Ursache gelten Missmanagement, Fehlplanungen und Pfusch am Bau. Derzeit wird eine Eröffnung für das kommende Jahr anvisiert. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) schloss jedoch bereits im Juli eine Verzögerung bis 2019 nicht aus.

Air Berlin stellte am Dienstag einen Insolvenzantrag, nachdem Großaktionär und Geldgeber Etihad Airways keine weiteren Gelder zugesichert hatte. Damit sei "keine positive Fortführungsprognose" für die zweitgrößte deutsche Fluggesellschaft mehr gegeben, hieß es in der Pflichtmitteilung an die Börse. Den Schritt bezeichnete Winkelmann im Gespräch mit der ZEIT als unumgänglich.





Zum Jahresbeginn arbeiteten bei Air Berlin rund 8.600 Menschen. Auch die Gewerkschaften hoffen auf den Erhalt möglichst vieler Arbeitsplätze, laut ver.di hat vor allem das Bordpersonal gute Aussichten. "Für die Kollegen in Kabine und Cockpit sind die Chancen sehr hoch", sagte Bundesvorstandsmitglied Christine Behle am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. "Auf dem Markt wird viel Personal gesucht."