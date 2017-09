Der Verlag bewirbt das Buch als Skandalkrimi, der "Wirtschaft, Medien und Politik in ihren Grundfesten erschüttern" soll. Der Autor preist es als Werk, in dem erstmals "ein Täter mit dem Einverständnis seines Opfers Hergang und Hintermänner seiner Taten enthüllt". Die Rede ist von Mein Auftrag: Rufmord, geschrieben von Stefan Schabirosky, veröffentlicht im August 2017. In dem Buch bezichtigt sich der Autor selbst des Rufmords am Unternehmer Carsten Maschmeyer und dessen früherem Finanzvermittlungsunternehmen, dem Allgemeinen Wirtschaftsdienst (AWD). Sein Auftraggeber soll die Deutsche Vermögensberatung (DVAG) gewesen sein, ein Hauptkonkurrent der AWD. In den Buchhandlungen ist das Werk ein Flop. Aktuell ist es von der Bestsellerliste weit entfernt, sagen die Verkaufszahlenmesser von Media Control auf Anfrage. Aber für eine andere Person ist es jetzt schon ein Riesenerfolg: für Maschmeyer selbst.

Denn das Buch könnte neben seinem durchaus treffenden Titel auch anders heißen. Zum Beispiel so: "Meine Mission: Lobeshymne". Liest man das 270-seitige Buch aufmerksam, so erscheint es in weiten Teilen wie die Reinwaschung des bisher ziemlich umstrittenen Milliardärs Carsten Maschmeyer: Ein erfolgreicher Unternehmer, dem von der Konkurrenz übel mitgespielt wurde – und der dem Verräter am Ende auch noch väterlich und großherzig-anerkennend vergibt.

Der ZEIT liegen jedoch zwei frühere Fassungen des Buchmanuskripts aus den Jahren 2014 und 2015 vor, die sich an wichtigen Stellen vollkommen vom jetzt veröffentlichten Buch unterscheiden. Recherchen der ZEIT zeigen, dass Maschmeyers Rolle bei der Entstehung des Buchs größer ist, als bisher bekannt war.



Vielleicht könnte das ein Grund dafür sein, warum die über 70 Seiten der ersten Buchversionen unter dem Arbeitstitel "Der Plattmacher" noch voller Groll auf Maschmeyer und den AWD sind. Noch vor zwei Jahren empfand der Autor, Maschmeyer sei "kaltherzig, unfreundlich", ein Mensch, der nur "seine eigene Wahrheit zulassen will". Er hätte ein Desaster für viele AWD-Kunden hinterlassen. Allerorts wurden nur riskante schlechte Produkte verkauft, die die höchsten Provisionen einbrachten: "Für mich war die Falschberatung des AWD klar, denn ich war ja dabei", gesteht der Autor und frühere AWD-Finanzberater Schabirosky. Würde Maschmeyer wahrheitsgemäß auf Fragen von Journalisten über sein "Betrugssystem" antworten, müsste er längst "hinter schwedischen Gardinen sitzen".

Die ersten Versionen des Manuskripts wurden zwar nie juristisch überprüft oder lektoriert und Schabirosky distanziert sich heute davon. Und doch verraten die Seiten etwas über den Sinneswandel Schabiroskys.

Das nun erschienene Buch versucht, Carsten Maschmeyer als Opfer der Medien zu zeichnen. Er beschreibt die Journalisten von Qualitätsmedien als willfährige Marionetten: Er habe es im Alleingang geschafft, alle wichtigen Leitmedien umzudrehen und wie ein Spin-Doctor dafür gesorgt, dass über acht Jahre lang ausschließlich negative Artikel und Filme über den AWD gedruckt und gesendet wurden. Er habe Zahlen und Statistiken manipuliert, die die Journalisten ungeprüft übernommen hätten. Sie hätten sich "dumm angestellt", heißt es an einer Stelle. Es ist eine Anklage gegen die angeblich so seriös arbeitenden Reporter der großen Medien.

Vom Kritiker zum Fan

Doch diese heftige Kritik liest sich im Ausgangsmanuskript noch vollkommen anders: Die Journalisten seien diejenigen in der Geschichte gewesen, die es überhaupt erst möglich gemacht hätten, dass die "Wahrheit über Maschmeyer an das Tageslicht gekommen war".

Nimmt man die früheren Manuskripte als Maßstab, so war sich Schabirosky vor zwei Jahren noch sehr bewusst, warum Maschmeyer mit ihm ins Geschäft kommen wollte. Maschmeyer gehe es darum, seinen Ruf wiederherzustellen, schrieb er damals. Dafür wolle er die Leben der Reporter zerstören. Ganz klar, die Magazine, Zeitungen und Fernsehsender sollten für ihre "wahrheitsgemäße Berichterstattung" als das Böse hingestellt und plattgemacht werden, die Reputation der Medien und der Journalisten zerstört werden. "Mit meiner Hilfe hatte er vor, sich selbst zum Opfer einer üblen Medienkampagne darstellen zu lassen." Doch für kein Geld der Welt, so schreibt Schabirosky das damals wörtlich, würde er bei so einer Kampagne gegen die Medien mitmachen.



Von dieser Haltung liest man im nun erschienenen Buch nichts mehr. Vielmehr beschreibt er, was er alles unternommen hat, um die Medien gegen Maschmeyer aufzubringen. Ohne Not und Zusammenhang zur eigentlichen Geschichte räumt Schabirosky auch mit anderen unangenehmen Episoden aus Maschmeyers Vergangenheit auf: Der Elefant, auf dem der damalige AWD-Boss etwas protzig zum einjährigen Geburtstag der Firma in den Saal geritten kam? War doch Werbung für ein "Projekt der AWD-Stiftung in Afrika".