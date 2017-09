Volkswagen hat für die Bewältigung des Dieselskandals weitere Milliardenkosten angekündigt. Wie der Wolfsburger Konzern mitteilte, gestaltet sich das Rückkauf- und Nachrüstungsprogramm für Dieselautos in den USA erheblich langwieriger und technisch anspruchsvoller als gedacht.



Demnach werden diese "negativen Sondereinflüsse" den Gewinn im dritten Quartal mit rund 2,5 Milliarden Euro belasten. Die Gesamtkosten für die Bewältigung des Dieselskandals steigen damit auf 25,1 Milliarden Euro. Die VW-Aktie brach nach der Bekanntgabe der neuerlichen Belastungen zeitweise um mehr als vier Prozent ein.

Vor knapp einem Jahr hatten sich Vertreter von VW mit Klägern, Händlern und Bundesstaaten in den USA auf einen Vergleich für 2,0-Liter-Dieselwagen verständigt. Ende Oktober stimmte ein Zivilrichter dem Kompromiss über entsprechende Entschädigungen zu. Verbraucherschützer fordern auch für europäische Kunden eine finanzielle Entschädigung. Eine solche Lösung für Europa hatte VW aber unter Verweis auf die Gesetzgebung wiederholt abgelehnt.

Auch Einzelpersonen stehen nach wie vor im Fokus strafrechtlicher Ermittlungen. In Deutschland soll der hochrangige Ex-Manager Wolfgang Hatz in Untersuchungshaft genommen worden sein. Hatz war beim Volkswagen-Konzern einst für die Motorenentwicklung verantwortlich. Bereits seit Juli befindet sich auch der Audi-Manager Giovanni P. in Untersuchungshaft.

Volkswagen hatte im September 2015 nach Vorwürfen der US-Umweltbehörden eingeräumt, mit einer speziellen Software Abgaswerte manipuliert und dies vor den Behörden verschleiert zu haben. Weltweit sind etwa elf Millionen Fahrzeuge betroffen, in den USA rund 560.000.