Deutschland muss gemeinnützigen Trägern auch in den Bereichen Pflege, Bildung, Sport und Kultur die Zusammenarbeit steuerlich erleichtern. Die Umsatzsteuerbefreiung für trägerübergreifende Dienste darf nicht wie bislang auf Ärzte und Krankenhäuser beschränkt bleiben, entschied der Europäische Gerichtshof (EuGH) und gab damit einer Klage der EU-Kommission gegen Deutschland statt (Rechtssache C-616/15).

Wie die Luxemburger Richter entschieden, haben stattdessen alle Zusammenschlüsse von Selbstständigen Anspruch auf Steuerbefreiungen, wenn sie dem Gemeinwohl dienende Tätigkeiten ausübten. Dies gebe das EU-Recht vor.



In Deutschland kommen die Erleichterungen bislang nur Selbstständigen-Zusammenschlüssen in Heilberufen – also etwa Gemeinschaftspraxen von Ärzten – zu Gute. Künftig könnten davon auch Selbstständige etwa in der Sozialfürsorge, Pflege, Bildung und Erziehung sowie bestimmte Dienstleistungen in den Bereichen Sport und Kultur profitieren.

Beispiele nannte der EuGH nicht. Denkbar wären aber eine gemeinsame Großküche mehrerer Heime, von verschiedenen Vereinen genutzte Sporteinrichtungen oder Kooperationen sozialer Träger im Bereich von Datenverarbeitung, Organisation und Verwaltung.