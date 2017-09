Der Arabische Frühling war in den meisten Ländern längst niedergeschlagen, in Syrien tobte schon seit drei Jahren ein Bürgerkrieg, da schien die Sache für Deutschland plötzlich klar zu sein. Sigmar Gabriel, 2014 noch Wirtschaftsminister, forderte einen Exportstopp für Überwachungstechnologie in autokratische Länder. "Autoritäre Regime unterdrücken ihre Bevölkerung schon lange nicht mehr nur mit Panzern und Maschinengewehren, sondern zunehmend auch mit Internet-Überwachungstechnologien", verkündete er. "Wir können nicht zulassen, dass Exporte aus Deutschland auf diese Weise autoritäre Staaten auch noch stärken."

Gabriel hatte auch ein Mittel gefunden, wie er seine Forderung durchgesetzt könnte. Er drängte die EU-Kommission dazu, die so genannte Dual-use-Richtlinie zu ändern. Sie regelt für alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union, unter welchen Bedingungen zivile Güter exportieren werden dürfen, die auch militärisch genutzt werden können, also "zweifach". Zu solchen Gütern gehört auch Überwachungstechnik. Beispielsweise Trojaner, die in Computer einbrechen. IMSI-Catcher, mit deren Hilfe die Polizei, aber eben auch Geheimdienste und Militärs Handygespräche abhören können. Scheinbar harmlose Datenbanksysteme, die Beziehungen zwischen Menschen analysieren. Oder Sicherheitstechnologien, die in intelligenten Verkehrslenkungssystemen oder E-Health-Produkten angewandt werden.

Es dauerte zwei Jahre, dann holte die EU-Kommission zum großen moralischen Wurf aus. Sie schlug 2016 vor, Exporte davon anhängig zu machen, ob die Menschenrechte vom Empfänger eingehalten werden. Und das nicht nur bei der Überwachungstechnologie, sondern bei allen zweifach zu verwendenden Gütern.

Dual-use-Richtlinie Info Exportkontrolle und Dual-use Ob ein Produkt exportiert werden darf, hängt davon ab, was es ist und an wen es geliefert werden soll. Will ein deutsches Unternehmen ein so genanntes Dual-use-Gut ausführen – also ein Produkt, das sowohl zivil wie militärisch genutzt werden kann –, dann muss es dafür eine Lizenzgenehmigung beim Bundesamt für Wirtschaft- und Ausfuhrkontrolle (Bafa) beantragen. Das Bafa überprüft anhand von Güter-, Personen- und Länderlisten, was exportiert werden darf und was nicht. Wichtig ist für diese Entscheidung auch, ob gegen das Zielland oder den Empfänger Sanktionen oder Embargos bestehen. Reform der Dual-use-Richtlinie Die EU-Kommission will die Regeln ändern, nach denen Produkte exportiert werden dürfen. Ihr Vorschlag: Bei Gefahr von schweren Menschenrechtsverletzungen oder Terrorismus soll jedes Exportgut durch eine Menschenrechts-catch-all-Regel lizenzpflichtig werden.

Die EU-Mitgliedstaaten sollen eine autonome Liste zu menschenrechtskritischen Exportgütern außerhalb der bestehenden internationalen Annex IA-Liste zu Dual-use-Gütern erstellen können.

Die Kommission erweitert die Definition von Überwachungstechnologie um Technologie für Überwachungszentren und Technik zur Vorratsdatenspeicherung.

Unternehmen sollen verpflichtet werden, alle Dual-use-Güter zu melden, die menschenrechts- oder terrorismusrelevant sein können.

Ein derartig klares Bekenntnis zu den Menschenrechten gab es in der internationalen Handelsgeschichte bisher noch nicht. Würden die Vorschläge rechtsverbindlich, wäre das ein ethischer Meilenstein. Doch es sieht nicht danach aus, dass die Pläne Wirklichkeit werden. Die Industrie läuft Sturm gegen das Vorhaben. Unterstützt wird sie ausgerechnet von der Bundesregierung.

Die moderne Exportkontrolle ist im Kalten Krieg entstanden. Damals ging es darum, zu verhindern, dass Hochtechnologien aus dem Westen in die Hände der Gegner des Warschauer Pakts geraten konnten. Man wollte außerdem ausschließen, dass sich atomare, biologische und chemische Massenvernichtungswaffen verbreiten. An die Menschenrechte dachte niemand.

Kontrolliert wurde anhand von Listen. Auf ihnen war verzeichnet, welche Waren nicht in bestimmte Länder oder an bestimmte Personen geliefert werden durften. 1995 unterzeichneten schließlich 40 Länder das Abkommen von Wassenaar, unter ihnen europäische Staaten, die USA, Länder der ehemaligen Sowjetunion, Südafrika und Mexiko. Das Abkommen regelt, wie Dual-use-Güter gehandelt werden dürfen. Darin hielt man an der Methode der Listen fest.

Menschenwürde ins Zentrum stellen

Spätestens seit die aufkeimenden Demokratiebewegungen im arabischen Raum niedergeschlagen wurden, kamen in der EU Forderungen nach einer stärker wertebasierten Handelspolitik auf. Zudem werden Konflikte heutzutage von vielen nichtstaatlichen Akteuren ausgetragen, wie das Beispiel Syrien anschaulich belegt. Angesichts dessen erweist sich die klassische Unterscheidung von zivil und militärisch in der Praxis als zu starr.

Die EU-Kommission hat deshalb vorgeschlagen, nicht länger den Schutz des Staates, sondern den Schutz des Individuums und seiner Menschenwürde in den Mittelpunkt zu rücken. In ihrem Konzept nennt sich das "Human-Security-Dimension". Damit das gelingt, will die Kommission die Exportkontrolle um neue Instrumente erweitern. Doch sie stößt auf harten Widerstand.

Am hitzigsten diskutiert wird eine Menschenrechts-catch-all-Regel. Wenn zu befürchten steht, dass ein Dual-use-Gut für schwere Menschenrechtsverletzungen genutzt oder von Terroristen missbraucht werden könnte, soll künftig jedes Mitgliedsland der EU vom Hersteller eine Lizenz verlangen können. So könnte genau nachvollzogen werden, welche Firma was an welchen Endkunden verkauft und im Zweifel der Export unterbunden werden. Das Entscheidende an dieser Klausel ist, dass die Regel nicht auf eine bestimmte Industrie oder eine bestimmte Sorte von Gütern beschränkt ist. Sie gilt für jedes Produkt, deshalb die Bezeichnung "catch-all".

Regierung stützt Industrie

Menschenrechtsorganisationen sind begeistert von dieser Idee. Die Industrie und auch viele Mitgliedstaaten sind dagegen entsetzt. Die Kommission stelle einen Blankocheck für willkürliche Kontrollen jeglichen Exportguts aus, heißt es. Schließlich könne man selbst mit einem Bleistift foltern. Dass Bleistifte nicht als Dual-use-Güter gelten, wird dabei übersehen. Außerdem sorgen sich die Kritiker, dass europäische Unternehmen mit einer solch strengen Regel im Welthandel benachteiligt würden. Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) verlangte deshalb, die Regelung ganz zu streichen. Wer die Menschenrechte schützen wolle, könne das auch mit den herkömmlichen Güter- und Länderlisten tun. Im Kampf gegen den Terrorismus könnten die Behörden weiter Personenlisten einsetzen.

Trotz Gabriels Forderung nach einer strengen Exportkontrolle stützt die Bundesregierung heute die Haltung des BDI. So wiederholte ein Vertreter des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa), das in Deutschland die Exportlizenzen vergibt, während einer Anhörung im Europäischen Parlament fast wörtlich die Position des Industrieverbands. Das Bafa ist dem Bundeswirtschaftsministerium unterstellt.