Die britische Premierministerin Theresa May will mehr Zeit für die Umsetzung des EU-Austritts ihres Landes. Das sagte sie in ihrer Grundsatzrede in Florenz. Die Übergangsphase solle ungefähr zwei Jahre dauern. Das werde "wertvolle Sicherheit schaffen", nachdem Großbritannien die EU im März 2019 verlassen wird.

In dieser Übergangsphase soll für die Briten weiterhin das bestehende EU-Recht gelten. May deutete auch an, dass Großbritannien während dieser Übergangszeit Beiträge in den EU-Haushalt zahlen könnte. Kein Mitgliedsland der EU müsse wegen des Brexits mehr Geld einzahlen oder bekomme weniger heraus. "Großbritannien wird Verpflichtungen einhalten, die wir während unserer Mitgliedschaft gemacht haben", sagte May.

Gleichzeitig sollen in dieser Übergangsphase bereits erste Maßnahmen für die Zeit danach umgesetzt werden. Insbesondere sollen sich alle Einreisenden beim Grenzübertritt registrieren. Damit kommt May einer Kernforderung der Brexit-Befürworter entgegen, nämlich die "Kontrolle über die Grenzen zurückzuerlangen".

Keine Angaben zu Schulden

Unklar bleibt, welches EU-Recht genau in der Übergangsphase gelten soll. Auf die Nachfrage, ob für die Briten nur die aktuell bestehenden Rechte gelten sollen oder auch neue, in dieser Phase verabschiedeten Gesetze, machte May keine näheren Angaben. Die genaue Ausgestaltung der Übergangsphase werde Gegenstand künftiger Verhandlungen sein, sagte sie.



Für die Grundsatzrede war Großbritanniens Premierministerin extra nach Italien gereist, gesprochen hatte sie in einer prunkvollen Polizeikaserne innerhalb der katholischen Klosteranlage Santa Maria Novella. Ein symbolischer Ort: Italien sei der Geburtsort der Renaissance und eines kritischen Denkens, das Europa geprägt habe, sagte May. Nun solle Italien der Ort werden, um ein neues Kapitel in Europa zu eröffnen.



Vor der Rede war erwartet worden, dass May mit Zugeständnissen die still stehenden Brexit-Verhandlungen wieder beleben werde. EU-Verhandlungsführer hatten erklärt, die Gespräche könnten nicht fortschreiten, wenn bei bestimmten Schlüsselpunkten des Austritts keine Einigung erreicht werde. Zur eine der Hauptforderung gehört eine Schuldenbegleichung an die EU. Dazu machte die britische Premierministerin aber keine näheren Angaben. Stattdessen sicherte sie den EU-Mitgliedstaaten Unterstützung im Kampf gegen Terrorismus und in der gemeinsamen Fluchtabwehr zu.

Spannungen in Großbritannien

Vor der Rede hatte es Konflikte in der britischen Regierung gegeben. Am Samstag hatte etwa Außenminister Boris Johnson im Daily Telegraph seine Vision eines "glorreichen Brexit" vorgestellt. Der Text war nicht abgesprochen; der Minister gilt als Befürworter eines besonders harten Bruchs mit der EU. Dagegen fordert Finanzminister Philip Hammond mildere wirtschaftliche Auswirkungen durch den Brexit mithilfe einer langen Übergangszeit. Nach gemeinsamen Gesprächen waren Johnson und Hammond allerdings demonstrativ Seite an Seite hinausgekommen.

Die Rede wurde von kleineren Protesten begleitet. In Florenz hatte der Bürgermeister Dario Nardella EU-Flaggen am Rathaus gehisst. "Florenz, die europäische Stadt des Dialogs und Kulturhauptstadt, heißt Premierministerin Theresa May willkommen, die das historische Herz Europas für ihre wichtige Rede gewählt hat", schrieb Nardella auf Facebook. Vor der Kirche versammelten sich zudem rund hundert Brexit-Gegner. Auf Plakaten forderten sie unter anderem gleiche Rechte für alle Europäer.

Gipfel der Euroländer im Dezember

Bei der Rede war kein Vertreter der EU anwesend. EU-Ratspräsident Tusk kündigte einen Gipfel der Euro-Länder für Dezember an. Ziel sei es, die Beratungen "über die weitere Entwicklung der Eurozone" nach dem EU-Austritt Großbritanniens voranzubringen, schrieb Tusk in seinem Einladungsschreiben. "Konkrete Entscheidungen" über die Reform der Währungsunion sollen demnach "spätestens bis Juni kommenden Jahres" getroffen werden. Tusk setzt damit kurz vor der Bundestagswahl einen engen Zeitrahmen für Beschlüsse zur Weiterentwicklung der Währungsunion, die nach der Beinahe-Pleite Griechenlands krisenfester werden soll.



Die Briten hatten in einem Volksentscheid im Juli 2016 mit einer knappen Mehrheit von 51,9 Prozent für den EU-Austritt gestimmt. Seit Anfang diesen Jahres laufen die Verhandlungen. Der finale Austritt ist für März 2019 angesetzt.