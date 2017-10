Die Königlich Schwedische Wissenschaftsakademie hat den US-Amerikaner Richard Thaler mit dem Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften ausgezeichnet. Er werde für seine Arbeit im Bereich der Verhaltensökonomie ausgezeichnet.



Der Wirtschaftspreis gehört – anders als die Auszeichnungen für Medizin, Physik, Chemie, Literatur und Frieden – nicht zu den klassischen Nobelpreisen. Im Testament des schwedischen Industriellen Alfred Nobel taucht er nicht auf. Die schwedische Reichsbank stiftete den Preis erst 1968 im Gedenken an Nobel. Seit der ersten Verleihung 1969 wurden vor allem Ökonomen aus den USA ausgezeichnet. Nur ein Deutscher wurde bisher geehrt: der Bonner Spieltheoretiker Reinhard Selten im Jahr 1994.

Auch in diesem Jahr sehen Experten besonders für US-Ökonomen gute Chancen. Der Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratzscher, setzt auf die Ökonomin Anne Krueger, die den Nutzen von Globalisierung hinterfrage. Der Präsident des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung, Achim Wambach, plädierte für Paul Milgrom und Robert Wilson wegen deren Theorie von Auktionen.



2016 gewannen zwei Vertragstheoretiker

Im vergangenen Jahr hatte die Königlich-Schwedische Wissenschaftsakademie den US-Amerikaner Oliver Hart und den Finnen Bengt Holmström für Forschungen zu Vertrags-Konstruktionen etwa von Top-Managern geehrt. Die mit rund 940 000 Euro dotierte Auszeichnung wird gemeinsam mit den traditionellen Nobelpreisen am 10. Dezember – dem Todestag Nobels – in Stockholm verliehen.

In der vergangenen Woche wurden bereits die anderen Nobelpreise benannt. So geht der diesjährige Friedensnobelpreis an doe internationale Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen Ican. Den Medizinnobelpreis in diesem Jahr erhalten die Erforscher der inneren Uhr aller Lebewesen, der Physiknobelpreis ehrt drei Entdecker der Gravitationswellen und die Auszeichnung in Chemie würdigt die Entwickler der Kryoelektronenmikroskopie. Über den Literaturnobelpreis kann sich der britische Schriftsteller Kazuo Ishiguro freuen. Er erhält ihn für sein Werk, das sich vor allem durch eine starke emotionale Kraft auszeichnet.

