Frankfurt - Mutmaßlicher Schweizer Spion legt Geständnis ab In seinem Geständnis stellt sich Daniel M. als Mittelsmann dar, der aus Patriotismus gehandelt habe. Dem Schweizer wird vorgeworfen, die Finanzverwaltung von NRW ausspioniert zu haben. © Foto: Armando Babani/Pool/Getty Images

Im Spionageprozess gegen den Schweizer Daniel M. hat der Angeklagte ein Geständnis abgelegt – in der Hoffnung auf eine Bewährungsstrafe. In einer von seinen Verteidigern verlesenen Erklärung und der anschließenden Befragung durch die Richter stellte sich M. als Mittelsmann dar, der nicht genau gewusst haben will, wie ein deutscher Geschäftspartner Steuerfahnder aus Nordrhein-Westfalen ausspionierte.

Insgesamt 13.000 Euro und 15.000 Franken habe er von seinen Auftraggebern vom Schweizer Nachrichtendienst des Bundes zwischen 2011 und 2013 als Honorar bekommen, insgesamt rund 70.000 Euro an den Inhaber einer Frankfurter Sicherheitsfirma weitergeleitet. Im Gegenzug habe dieser persönliche Informationen wie Adressen, Telefonnummern und Geburtsdaten von drei Finanzbeamten besorgt, die am Ankauf sogenannter Steuer-CDs in der Schweiz beteiligt waren. Solche CDs hatte das Land Nordrhein-Westfalen angekauft, um deutschen Steuerhinterziehern auf die Spur zu kommen und Nachforderungen in Millionenhöhe einzutreiben. Außerdem habe der deutsche Partner versucht, eine Quelle in der nordrhein-westfälischen Finanzverwaltung zu platzieren. Was der deutsche Privatdetektiv genau tat, wisse M. nicht.

Damit bestätigte der Mann die Vorwürfe der Bundesanwaltschaft – ohne mehr zuzugeben, als die Ankläger ohnehin schon vermutet hatten. Seine Verteidiger sehen damit ihren Teil der Abmachung erfüllt, welche die Prozessbeteiligten am ersten Prozesstag vor einer Woche geschlossen hatten: ein umfassendes Geständnis gegen eine Bewährungsstrafe von eineinhalb bis zwei Jahren und 40.000 Euro Geldauflage.

Als Motive gab M. "eine Mischung aus Patriotismus, Abenteuerlust, Empörung und Gewinnstreben" an. Als früherer Polizist habe er sich geschmeichelt gefühlt, dass sein Heimatland seine Hilfe brauchte. Außerdem sei er empört gewesen über die seiner Meinung nach illegalen Datenankäufe deutscher Steuerfahnder in der Schweiz. Es sei eine Frage "nationaler Sicherheit" gewesen. Nun bereue er, die Brisanz seiner damaligen Aufträge falsch eingeschätzt zu haben.

Angeklagter will wieder als Privatdetektiv in der Schweiz arbeiten

Seine drei Hintermänner beim Schweizer Geheimdienst hätten ihn mit der Beschaffung der persönlichen Daten der deutschen Beamten beauftragt, um Festnahmebefehle gegen sie ausstellen zu können. Später hätten sie ihn wieder kontaktiert, um mithilfe eines Maulwurfs ein "Frühwarnsystem" gegen neue deutsche CD-Ankäufe zu installieren. M. bezweifelte aber, dass sein deutscher Geschäftspartner je eine Quelle aufgetan hatte.

Nach der Befragung des Schweizers hörte das Gericht noch einen Kommissar des Bundeskriminalamts als einzigen Zeugen. Er sagte, dass es abgesehen von M.s früheren Äußerungen in einem Ermittlungsverfahren gegen ihn in der Schweiz keinen Hinweis auf die Existenz eines Spitzels bei den Steuerfahndern gebe.

M.s deutscher Geschäftspartner wird nicht als Zeuge geladen. In einer Woche steht das Plädoyer der Bundesanwaltschaft an, in zwei Wochen will das Gericht sein Urteil verkünden. Ob die Richter Ms. Geständnis für glaubhaft halten, ist entscheidend dafür, ob er bald als freier Mann aus der Untersuchungshaft entlassen werden kann. Denn im Gespräch ist eine Abmachung vom ersten Prozesstag, den Mann zu anderthalb bis zwei Jahren Haft auf Bewährung samt einer Geldbuße von 40.000 Euro zu verurteilen – aber nur "im Falle eines glaubhaften Geständnisses", wie der Vorsitzende Richter Josef Bill sagte. Als Höchststrafe können wegen geheimdienstlicher Agententätigkeiten fünf Jahre Freiheitsentzug verhängt werden. "Er hat gehandelt in bestem Wissen und Gewissen als Schweizer für die Schweiz", sagte einer der Verteidiger. Es sehe danach aus, dass der Deal gelingen würde. M. plant nach eigener Aussage bereits, wieder als Privatermittler in der Schweiz arbeiten.