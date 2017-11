Der Anstieg der Immobilienpreise betrifft in Deutschland laut der Bundesbank nicht mehr nur die großen Städte. "Der Preisanstieg nimmt auch in der Fläche zu", sagte Bundesbank-Vizepräsidentin Claudia Buch bei der Vorstellung des Finanzstabilitätsberichts 2017 in Frankfurt. Insgesamt seien die Preise für Eigentumswohnungen und Häuser zuletzt um 6,1 Prozent gestiegen.



Besonders drastisch sind die Entwicklungen allerdings noch immer in den Metropolen. Laut Modellrechnungen der Bundesbank existieren dort Preisübertreibungen von durchschnittlich bis zu 30 Prozent. Im Vorjahr waren noch Übertreibungen von bis zu 20 Prozent berechnet worden.

Trotz steigender Immobilienpreise gibt es laut Bundesbank jedoch nach wie vor keine Anzeichen für eine kreditgetriebene Preisblase bei Häusern und Wohnungen. Die Erhöhungen würden sich vor allem durch die gute wirtschaftliche Lage und eine erhöhte Nachfrage erklären lassen.

Mit Blick auf die starke Konjunktur warnt die Bundesbank jedoch vor Sorglosigkeit. So bestehe die Gefahr, dass Risiken für die Finanzstabilität unterschätzt würden, heißt es in dem Finanzstabilitätsbericht. "Je länger Boomphasen dauern, desto größer ist die Neigung, diese in die Zukunft fortzuschreiben. Wenn wir nur den Blick in den Rückspiegel werfen, kann es sein, dass wir Gefahren, die vor uns liegen, übersehen", sagte Buch. Das erhöhe die Anfälligkeit für unerwartete Entwicklungen.