Willkommen in der Zukunft. Man stelle sich vor, ein Historiker würde sich eines Tages über all die Verlautbarungen und Initiativen beugen, mit denen Europa Afrika seine Hilfe zusichert. Er würde die Slogans auf Benefizkonzerten studieren. Und eine Exegese von Abschlusserklärungen betreiben. Zum Beispiel jene des fünften EU-Afrika-Gipfels, der soeben in Abidjan, Elfenbeinküste, zu Ende gegangen ist. Er würde auf viel Poesie stoßen – wie oft wurde nicht schon der Aufschwung, gute Regierungsführung, das Ende des Hungers beschworen? Und sich unweigerlich fragen: Wozu führte das Ganze?

Auch auf dieser Konferenz beschäftigte die Europäer vor allem ein Thema: die Migration aus Afrika einzudämmen. Alle Beteiligten verurteilten den Sklavenhandel in Libyen. Das Thema Migration ist nicht nur für europäische, sondern auch für afrikanische Politiker innenpolitisch heikel, wenn auch aus ganz anderen Gründen. Als der senegalesische Präsident Macky Sall Deutschland besuchte und kurz darauf senegalesische Staatsbürger abgeschoben wurden, warf die heimische Presse dem Präsidenten vor, die eigenen Bürger zu verkaufen.



Ohnehin ist das afrikanische Interesse an einer Eindämmung der Migration sehr viel geringer als in Europa. Zum einen, weil die Rücküberweisungen der Migranten volkswirtschaftlich sehr wichtig sind – im Senegal sind sie größer als alle Einnahmen aus der Entwicklungshilfe. Zum anderen, weil afrikanische Bürger nun einmal die gleiche Reisefreiheit genießen wollen wie Europäer auch.

2,3 Billionen Dollar in fünf Jahrzehnten

Selten erschien den Europäern die Notwendigkeit, Wirtschaftswachstum in Afrika zu schaffen, so groß wie heute. Denn wer einen guten Job in Conakry, der Hauptstadt Guineas, finden kann, ist vielleicht weniger gewillt, nach Paris auszuwandern. Europa will das unterstützen, und das ist gut so. Geld fließt und noch mehr soll folgen. Bevor aber der nächste Plan ausgerufen wird, wäre eine nüchterne Bestandsaufnahme angebracht.



Allerdings: Woran es in afrikanischen Ländern in der Vergangenheit gerade nicht gefehlt hat, waren Utopien, Projekte und – auch wenn es überraschend klingen mag in einem armen Kontinent – Geld.

In fünf Jahrzehnten haben westliche Staaten afrikanischen Ländern mehr als 2,3 Billionen (2.300.000.000.000) US-Dollar Hilfe zukommen lassen. Ungezählte Initiativen haben großen Aufschwung, Durchbruch, Marshallplan und Ähnliches versprochen. Viele Hunderte Berater sind durch afrikanische Länder gereist und haben ihren Gesprächspartnern wahlweise sozialistische oder neoliberale Entwicklungsmodelle verschrieben – ohne dass der gewünschte Erfolg eingetreten wäre.

Wer will schon sein Scheitern eingestehen?

Was hat funktioniert und was nicht? Und warum ist das so? Es ist das Wesen der Arbeit internationaler Finanzinstitute und Entwicklungsorganisationen, dass ihre Langzeitfolgen selten umfassend untersucht werden. Der ausländische Experte kommt in ein Land, das ihm mehr oder weniger fremd ist, arbeitet dort ein paar Jahre, dann zieht er weiter.



EU-Afrika-Gipfel EU-Afrika-Gipfel Am 29. und 30. November treffen sich Vertreter von EU und Afrikanischer Union (AU) in der ivorischen Metropole Abidjan. Mehr als 5.000 Teilnehmer aus 55 afrikanischen und 28 europäischen Staaten werden erwartet. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will schon vor dem Gipfel bilaterale Gespräche mit afrikanischen Vertretern führen. Es ist das fünfte Treffen in diesem Format, zuvor gab es EU-Afrika-Gipfel in Kairo, Lissabon, Tripolis und zuletzt im Jahr 2014 in Brüssel. Verbindliche Beschlüsse werden auf den Treffen nicht gefällt. Am Ende wird es ein Abschlussdokument mit gemeinsamen Zielen für die nächsten Jahre geben. Fachgruppen der Länder versuchen diese dann umzusetzen. Die Ziele sind allerdings meist sehr weitreichend und wenig konkret formuliert. Worüber wird gesprochen? Das Treffen steht unter dem Motto "In die Jugend investieren – für eine nachhaltige Zukunft". Laut EU-Kommission sind 60 Prozent der afrikanischen Bevölkerung jünger als 30 Jahre. Um Jugendliche und junge Erwachsene in Afrika zu fördern, will die EU-Kommission beispielsweise das Jugendaustauschprogramm Erasmus Plus ausweiten und digitale Innovationen unterstützen. In Abidjan soll es außerdem um die Stärkung der afrikanischen Wirtschaft, die Flüchtlingskrise und den Kampf gegen den Terrorismus gehen. Kurzfristig auf die Tagesordnung gesetzt wurde nach Berichten über Sklavenhandel die Lage von Flüchtlingen in Libyen. Die EU erklärt, sie strebe eine neue Partnerschaft mit Afrika an, die sich vor allem mit den Themen Migration, Frieden und Sicherheit befassen soll. Afrika steht prominenter als jemals zuvor auf der europäischen Agenda. Auch während der deutschen G20-Präsidentschaft und in der Rede von Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron zur Zukunft Europas stand der Kontinent im Mittelpunkt. Was sind die Streitthemen? Migration: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sagte vor dem Gipfel, sie wolle die Abschiebung von Afrikanern ohne Aufenthaltsrecht in ihre Heimatländer beschleunigen und gemeinsam mit den AU-Ländern gegen "illegale Migration" vorgehen. Hilfsorganisationen werfen der EU allerdings vor, ihre Bemühungen um eine "neue Partnerschaft" dienten nur der Eindämmung der Migration. Dafür kooperiere Europa auch mit Ländern, die Menschen keinen Schutz vor Verfolgung und Gewalt böten. Gemeint ist vor allem Libyen. Einige afrikanische Länder wollen sich nicht als Kontrolleure von der EU einspannen lassen. Andere sehen Chancen in der Zusammenarbeit; sie hoffen auf mehr legale Wege zur Einwanderung oder auf mehr Investitionen. Handel: Die Grünen in Deutschland und Entwicklungsorganisationen kritisieren außerdem, dass die EU mit der AU zwar über Migration sprechen will, aber nicht über faire Handelsbeziehungen oder ihre Agrarsubventionen, die in afrikanischen Ländern lokale Märkte zerstören. Abhängigkeit: Immer wieder betont die EU, dass sie sich eine strategische Partnerschaft auf Augenhöhe wünscht. Tatsächlich ist Geld immer noch ein wichtiger Faktor in der Beziehung zwischen Europa und afrikanischen Staaten.

Vielleicht war das Projekt erfolgreich, vielleicht nicht – doch wer würde schon gern sein Scheitern eingestehen? Und welcher unabhängige Beobachter würde das Ganze evaluieren? Ja, es gibt unabhängige wissenschaftliche Arbeiten – doch noch immer sind es zu wenige. Die Bestandsaufnahme allein den beteiligten Organisationen zu überlassen wäre naiv. Wie alle Organisationen haben sie Eigeninteressen.

So vollmundig Initiativen oft angekündigt werden, so leise werden sie bisweilen begraben. Man nehme zum Beispiel die Reformen, die der Internationale Währungsfonds (IWF) Guinea-Bissau verschrieb, einem kleinen Land an der afrikanischen Westküste. Einst verfügte es über eine diversifizierte Landwirtschaft. Dann empfahl der IWF dem Land in den 1980er Jahren, Cashewnüsse in Monokulturen anzubauen, um Auslandsschulden zu bedienen. Heute wird dort so gut wie alles importiert. Trotz der äußerst fischreichen Gewässer verfügt Guinea-Bissau heute über kein einziges großes Fischerboot.