Jamaika ist gescheitert? War da was? Brüssel nimmt auf die schwierige Situation in Berlin offiziell keine Rücksicht: In zwei Wochen will die EU-Kommission ihre eigenen Ideen zur Reform der Eurozone präsentieren – ein ausgefeiltes Papier über die Zukunft von Rettungsfonds, Eurozonen-Budget und anderen Finanzfragen. Eine Woche später wollen sich die Staats- und Regierungschefs zum informellen Eurozonen-Gipfel treffen. Vorher soll noch die Flüchtlingssituation in Afrika besprochen werden. Und schon an diesem Freitag steht ein Treffen mit osteuropäischen Nachbarstaaten an. Die Terminkalender sind voll.

Dass Deutschland gerade nur eine geschäftsführende Regierung hat, wird ignoriert. "Europa wird während dieser Zeit keine Pause machen", ließ EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker am Wochenanfang über seinen Sprecher mitteilen.



Die Realität sieht natürlich anders aus: Ohne eine Regierung in Europas größter Volkswirtschaft und des wichtigsten Nettozahlers in den EU-Haushalt werden in Brüssel keine weitreichenden Entscheidungen getroffen. Der Alltag funktioniert zwar. Aber wenn es um die großen Linien geht, muss Europa auf Deutschland warten. Denn natürlich kann eine geschäftsführende Regierung nicht Gesetzesentwürfe in Brüssel unterstützen, wenn völlig unklar ist, wie der nächste Kanzler heißt.



Regierungspause in Berlin und Europa

Die Hängepartie in Berlin wird so zur großen Pause in Europa. Vielleicht nicht so sehr beim Brexit, denn es ist die EU-Kommission unter der Leitung von Michel Barnier, die den Ausstieg mit London verhandelt. Einige Hardliner in London hatten bereits gehofft, Großbritannien könne von der Merkel-Schwäche profitieren. Das ist aber eher Wunschdenken.

Doch wie geht es weiter mit den Russlandsanktionen, die Ende Januar auslaufen? Was ist mit der Reform des Asylsystems und der militärischen Zusammenarbeit in der EU? Während Frankreich hier schon über Interventionen und Militäreinsätze nachdenke, rede Deutschland noch immer über die Entsendung von Sanitätern, spottet man in Brüssel. Die unterschwellige Botschaft: Andere EU-Staaten sind gedanklich schon viel weiter als Deutschland.



Vor allem aber drängen Entscheidungen über die Zukunft der Eurozone: In den Krisenjahren ist zwar viel passiert, aber klar ist, dass die Wirtschafts- und Währungsunion noch weiterentwickelt werden muss. Weil der Internationale Währungsfonds, der während der Eurokrise Ländern wie Griechenland und Portugal milliardenschwere Kredite gewährte, sich immer mehr aus Europa zurückzieht, soll der Euro-Rettungsfonds ESM zu einem großen europäischen Währungsfonds ausgebaut werden.