VonWin-win-Situationen redet die Zustellbranche gerne. Leider ist die Realität aber allzu oft eine Lose-lose-Situation. Der Frust überwiegt, bei Kunden wie bei Mitarbeitern. Die Kunden ärgern sich, dass Päckchen zwar ankommen, aber fast nie bei ihnen. Ständig landen sie bei einem Nachbarn, der nie da ist oder in einem Laden, der selten geöffnet hat. Die Zusteller stehen unter immer größerem Druck, weil die Zahl der Pakete täglich steigt. Immer seltener treffen sie die Empfänger zu Hause an. Also geben sie die Päckchen dort ab, wo überhaupt jemand die Tür öffnet.



Auf Dauer ist das kein Zustand.

Wenn die Branche so weitermacht, läuft sie am Ende Gefahr, viele Kunden zu verlieren. Wer will sich schon am Feierabend stundenlang um seine Pakete kümmern? Enttäuschte Kunden beschweren sich neuerdings immer lauter und öfter, etwa bei der Bundesnetzagentur. Im ersten Halbjahr 2017 gab es bereits rund 3.000 Klagen über mangelhafte Zustellungen. Im ganzen Jahr 2016 waren es nur 4.000 Beschwerden. Ein Drittel der Onlineshopper ist extrem unzufrieden mit der Zustellung, stellt eine Studie der Unternehmensberatung PWC fest. Der Unmut ist enorm: Päckchen, die nicht ankommen oder zu spät; Boten, die nicht klingeln; Benachrichtigungszettel, die nicht eingeworfen werden oder nicht zu entziffern sind. Trackingdaten, die ins Leere laufen.



Die Zustelldienste scheinen überfordert – dabei wächst die Zahl der Zustellungen Jahr für Jahr. Im vergangenen Jahr waren es erstmals mehr als drei Milliarden. Im Vergleich zum Jahr 2000 hat sich die Zahl verdoppelt. Schon heute stellen Zulieferdienste in Deutschland allein an einem Tag zehn Millionen Pakete zu, mehr oder weniger erfolgreich.

Eigentlich sollte das auch kein Problem sein, denn grundsätzlich ist die Logistikbranche gut aufgestellt: Kaum ein Wirtschaftszweig wuchs zuletzt so stark und stellte so viel Personal ein. Mittlerweile sind 220.000 Mitarbeiter direkt bei Zustellfirmen beschäftigt, 230.000 weitere arbeiten bei Zulieferbetrieben und Netzwerkpartnern. Jeder hundertste Job hierzulande hängt inzwischen an der Branche, die rund 18 Milliarden Euro Umsatz im Jahr macht. Allein durch Berlin fahren regelmäßig 2.500 Zustellfahrzeuge, durch München mehr als 1.000.



Skurrile Ablademethoden

Was den Zustellern aber zunehmend Sorgen macht, sind diese letzten Meter, auch "letzte Meile" im Fachjargon. Die Strecke zwischen Auslieferdepot und Kundentür. Sie "ist der kritische Erfolgsfaktor sowohl für die Kundenzufriedenheit als auch in Bezug auf die Kostensituation", so drückt es Ralf Bogdanski aus, Autor der Nachhaltigkeitsstudie des Bundesverbands Paket und Expresslogistik (BIEK). Sind die Empfänger nicht zu Hause, muss der Lieferant das Paket am Folgetag noch einmal zustellen. Zu den durchschnittlich 160 Paketen pro Tour kommen allein in Berlin jeden Tag noch die Retouren vom Vortag hinzu. Bei einer Zustellquote der Branche von 93 Prozent wird das schnell teuer. Also versuchen Zusteller lieber, um jeden Preis und mit den skurrilsten Methoden das Paket loszuwerden.



Logistikforscher sind überzeugt, dass das besser geht. Nicht nur, weil die Kunden sich ärgern, sondern auch, weil der Verkehr in den Städten wegen parkenden Lieferwagen in der zweiten Reihe kollabiert. Dazu kommt die Lärm- und Umweltbelastung.