Wie Politiker, Konzerne, Prominente und Kriminelle auf der ganzen Welt Steueroasen nutzen, um ihr tatsächliches Vermögen zu verschleiern, zeigt die neue Datenrecherche "Paradise Papers" der Süddeutschen Zeitung, des NDR, WDR und der New York Times. Zusammen mit dem Internationalen Netzwerk investigativer Journalisten (ICIJ) veröffentlichten die Medien am Sonntagabend ihre Recherche. In den Dokumenten finden sich neben Firmen wie Nike und Apple mehr als 120 Politiker aus beinahe 50 Ländern.

Heikel ist die Rolle von US-Handelsminister Wilbur Ross. Er profitiere als Privatmann von Geschäften mit einer Firma, die dem Schwiegersohn des russischen Präsidenten Wladimir Putin und Kreml-nahen Geschäftsleuten gehöre, schreibt die Süddeutsche Zeitung. Der Rechercheverbund rückt vor allem US-Handelsminister Wilbur Ross in den Mittelpunkt. Er profitiere als Privatmann von Geschäften mit einer Firma, die dem Schwiegersohn des russischen Präsidenten Wladimir Putin und Kreml-nahen Geschäftsleuten gehöre.

Konkret geht es demnach um eine Beteiligung von Ross an einer Reederei, zu deren Großkunden der russische Energiekonzern Sibur gehöre. Diese hätten seit 2014 Geschäfte im Wert von mehr als 68 Millionen Dollar abgewickelt. Allerdings bleibe unklar, wie stark Ross hier aktuell engagiert sei. Es ist bekannt, dass der Milliardär große Investments im Schifffahrtsbereich hat. Auch bei seinem Bestätigungsverfahren wurde er bereits zu seinen Aktivitäten in Offshore-Firmen befragt.

Insgesamt 382 Journalisten aus 67 Ländern waren an der Auswertung beteiligt. Gemeinsam werteten sie 13,4 Millionen Dokumente der auf den Bermudas gegründeten Kanlzei Appleby und einer Treuhandfirma in Singapur aus. Allein der Süddeutschen Zeitung wurden demnach von Appleby fast sieben Millionen Dokumente zugespielt.