Die Weltklimakonferenz in Bonn hat die Umsetzung des Pariser Klimaschutzabkommens ein Stück weitergebracht. Nach langem Ringen in der Nacht zumeist hinter verschlossenen Türen einigten sich die 195 Staaten am Samstagmorgen zuletzt auch in wichtigen Finanzfragen – zwölf Stunden später als geplant.



Am frühen Samstagmorgen gestanden schließlich die Industrieländer den Entwicklungsländern eine Regelung für eine Fortführung des Anpassungsfonds zu, welcher der Bewältigung der Klimafolgen in armen Ländern dient. Daraufhin konnte der Konferenz-Präsident, Fidschis Regierungschef Frank Bainimarama, auch einige andere Beschlüsse vor dem Konferenzplenum verkünden. Die Entscheidungen wurden vom Plenum mit Applaus angenommen.



Beobachter berichteten, die Einigung ebne den Weg dafür, dass der im Rahmen des Kyoto-Protokolls eingerichtete Anpassungsfonds künftig auch unter dem Pariser Klimaabkommen gilt. Das Kyoto-Protokoll läuft noch bis 2020, von da an greifen die Regeln des Pariser Abkommens. Am Freitagabend war außerdem über die Auslegung von Artikel 9.5 des Pariser Abkommens gestritten worden, der Industrieländer verpflichtet, regelmäßig über ihre Vorhaben zur Unterstützung der Entwicklungsländer im Umgang mit dem Klimawandel Auskunft zu geben.

Diese Beschlüsse waren den Entwicklungsländern besonders wichtig. Sie wollen verhindern, dass weitere Zeit in dem Bemühen verloren geht, die Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen.

Prävention wird finanziert, Schäden nicht

"Wir sind erleichtert, dass die Industrieländer (beim Finanzfonds) nachgegeben haben", sagte Jan Kowalzig von der Organisation Oxfam. "Der Fonds ist gerade für die ärmeren Länder sehr wichtig, um sich gegen Dürren, Überschwemmungen oder Unwetterkatastrophen zu schützen." Die Konferenz dauerte zwar auch am Samstagmorgen noch an, die wichtigsten Themen waren jedoch durchs Plenum gekommen. Eigentlich sollte die Konferenz am Freitag enden.



Doch was, wenn Verluste und Schäden durch den Klimawandel trotz aller Vorkehrungen eintreten? Die Finanzierung für solche Fälle wurden auf Druck der Industrieländer ausgeklammert – was Nichtregierungsorganisationen deutlich kritisierten. "Die wachsenden Schäden und Zerstörungen infolge von Dürren, Stürmen und anderen Unwetterextremen bringen gerade die kleinen Inselstaaten zunehmend in existenzielle Nöte – auch finanzieller Art", betonte Oxfam-Mitarbeiter Kowalzig. "Hier haben die Industrieländer zwei Wochen gemauert und nun erfolgreich verhindert, den Finanzierungsfragen im Umgang mit Verlusten und Schäden infolge des Klimawandels auf kommenden Konferenzen den nötigen Raum zu geben. Das ist ein übles Manöver gegenüber den ärmsten und vom Klimawandel extrem bedrohten Ländern." Von einer "herben Enttäuschung" sprach auch die Klimareferentin von Brot für die Welt, Sabine Minninger.

Die Delegierten hatten in den Konferenztagen zudem eine umfangreiche Textsammlung erstellt, aus der im kommenden Jahr das Regelwerk zum Pariser Klimaschutzabkommen entstehen soll. Dies ist unter anderem nötig, damit eine Tonne Kohlendioxid-Minderung in allen Ländern mit gleichem Maßstab gemessen wird. Das Regelwerk soll auf der nächsten Klimakonferenz Ende 2018 im polnischen Kattowitz beschlossen werden. In Kattowitz und auch bei der folgenden UN-Klimakonferenz sollen unter dem Schlagwort "Pre 2020" die nationalen Klimaschutzbeiträge insbesondere der Industriestaaten auf die Tagesordnung kommen – insbesondere hinsichtlich der Zusage, die Klima-Hilfen für die armen Länder bis 2020 auf 100 Milliarden US-Dollar pro Jahr anzuheben.

Ein Dialogformat für "weise Entscheidungen"

Das Plenum beschloss zudem, die weltweiten Klimaschutzbemühungen schon vor dem Jahr 2020 unter die Lupe zu nehmen. Dafür soll es ab Januar 2018 neben den direkten Verhandlungen den sogenannten Talanoa-Dialog geben, der helfen soll, die noch zu geringen Klimaschutzaktivitäten der Länder zu erhöhen. Das Wort Talanoa bedeute auf Fidschi eine Versammlung, in der Wissen ausgetauscht und Vertrauen aufgebaut wird, um zum Wohl aller weise Entscheidungen zu treffen.



Als besonderer Erfolg galt in Bonn auch, dass erstmals ein gemeinsames Arbeitsprogramm zu Landwirtschaft und Klimawandel in die politische Agenda aufgenommen wurde. Die Landwirtschaft ist einerseits extrem vom Klimawandel betroffen, so dass eine Anpassung an die Erderwärmung nötig ist. Andererseits ist sie auch für einen großen Teil der Treibhausgase verantwortlich.

Die Klimakonferenz war nach Ansicht der Organisation Germanwatch auch ein wichtiger Fingerzeig für die noch laufenden Jamaika-Sondierungsgespräche in Berlin. "Deutschland droht beim Klimaschutz international den Anschluss zu verlieren", warnte der Vorsitzende Klaus Milke.

Kurz vor Abschluss der Konferenz hatte der deutsche Umweltstaatssekretär Jochen Flasbarth erklärt, bis das Pariser Abkommen 2020 vollständig wirksam werde, gebe es "noch eine Reihe an Details zu klären". "Dabei sind wir in Bonn ein gutes Stück vorangekommen", fügte Flasbarth hinzu.

Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) hatte am Freitagnachmittag hevorgehoben, die Bonner Konferenz habe die Aufgabe gehabt, "einen wichtigen Zwischenschritt zu machen für die Umsetzung von Paris". Für die nächste UN-Klimakonferenz sagte die scheidende Umweltministerin ein deutsches Bekenntnis zum Kohleausstieg voraus.