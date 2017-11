Der US-Handelsminister Wilbur Ross hat Kritik an seinem finanziellen Engagement mit Bezug zu Russland zurückgewiesen. Die Tatsache, dass die Reederei Navigator, an der er beteiligt sein soll, Geschäftsbeziehungen zu Russland unterhalte, sei vollkommen sauber, zitierte die BBC den Minister.



Nach Medienberichten hält Ross indirekt mehr als 30 Prozent an Navigator, deren Schiffe mit Gastransporten für das russische Petrochemie-Unternehmen Sibur jährlich Millionensummen verdienten. "Die Tatsache, dass Sibur ein russisches Unternehmen genannt wird, heißt nicht, dass daran irgendetwas Böses ist", sagte Ross der BBC. Die Firma unterliege keinen Sanktionen.

Die Berichte über Ross sind Teil der Paradise Papers, einem umfassenden Datenbestand über die Nutzung von Steueroasen, der Journalisten zugespielt worden ist. Wie aus den Unterlagen hervorgeht, soll Navigator seit 2014 mit Sibur Geschäfte im Wert von mehr als 68 Millionen Dollar abgewickelt haben. Über eine Kette von Briefkastenfirmen sei Ross an Navigator beteiligt.

Offshore-Geschäfte - »Paradise Papers« liefern neue Steueroasen-Enthüllungen Insgesamt handle es sich um rund 13 Millionen Dokumente, berichtete unter anderem »Süddeutsche Zeitung«, in denen den Angaben zufolge auch die Queen und der US-Handelsminister Ross auftauchen. © Foto: Don Emmert / Getty Images

Einfach einige Schiffe gechartert

Der Handelsminister sagte der BBC, Sibur sei ein sehr großes Unternehmen, das "einfach einige Schiffe" bei Navigator gechartert habe. "Da gibt es keine Verflechtung von Aufsichtsräten, von Anteilseignern, ich hatte nichts zu tun mit den Verhandlungen über den Deal", fügte der Minister von US-Präsident Donald Trump hinzu.

Die Verhandlungen hätten stattgefunden, bevor er in den Aufsichtsrat von Navigator gerückt sei, sagte der 79-jährige Milliardär. "Es gibt nichts, das auch nur im Geringsten unzulässig wäre." Aus den Paradise Papers ergibt sich laut den Medienberichten, dass Navigator das Geschäft in Russland seit 2014 ausgebaut habe, als die USA Sanktionen gegen Russland wegen der Übergriffe auf die Ukraine verhängt hätten. Ross profitiere von Geschäftskontakten in dem Umfeld von Präsident Wladimir Putin.

Der russische Chemiekonzern Sibur bestätigte die Berichte über Aufträge für Navigator. Mit Tankern der Reederei werde Flüssigerdgas (LNG) aus dem Ostseehafen Ust-Luga bei St. Petersburg verschifft, teilte der Konzern mit. Navigator sei aber nur ein Transporteur von vielen beim Gasexport.

"Sibur ist verwundert über die politisch beeinflusste Darstellung völlig normaler Wirtschaftstätigkeit in einigen Medien", teilte die russische Firma dazu mit. Navigator habe im ersten Halbjahr 2017 Aufträge über 15,9 Millionen US-Dollar erhalten. In den ICIJ-Berichten war von Geschäften über 68 Millionen Dollar seit 2014 die Rede.