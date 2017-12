Die Inflationsrate in Deutschland ist in diesem Jahr auf den höchsten Stand seit fünf Jahren gestiegen. Das ergab eine erste Schätzung des Statistischen Bundesamts. Waren und Dienstleistungen kosten demnach im Schnitt 1,8 Prozent mehr als im Vorjahr. 2016 betrug die Inflationsrate noch 0,5, im Jahr zuvor sogar nur 0,3 Prozent.

Grund für den Anstieg sind höhere Mieten und die steigenden Preise für Energie und Lebensmittel. Vor allem für Nahrungsmittel mussten Deutsche in diesem Jahr deutlich mehr bezahlen: im Schnitt drei Prozent im Vergleich zum vergangenen Jahr. Genauso für Alkohol und Tabak. Milchprodukte und Eier kosteten fast zehn Prozent mehr als noch 2016. Einzig Gemüse war etwas billiger.

Da nach Angaben des Statistischen Bundesamtes auch die Löhne steigen, profitieren die Arbeitnehmer von der wachsenden Kaufkraft. Im dritten Quartal dieses Jahres seien die Reallöhne – also Bruttolöhne nach Abzug der Verbraucherpreise – im Vergleich zum Vorjahr um 0,7 Prozent gestiegen. Für das gesamte Jahr erwartet die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung eine Reallohnsteigerung von 0,8 Prozent.

Im Februar hatte die Teuerungsrate mit 2,2 Prozent noch den höchsten Wert seit Mitte 2012 erreicht. Gegen Jahresende flachte der Anstieg etwas ab. Im nächsten Jahr geht es laut Prognosen aber weiter mit den hohen Preisen. Nach einer Prognose des Münchner Ifo-Instituts könnte das Jahr 2018 eine Steigerung von 1,9 Prozent bringen, 2019 sogar um 2,2 Prozent.



Der für 2019 errechnete Wert läge über dem Wert, den die Europäische Zentralbank (EZB) als Ziel für europäische Staaten definiert. Die EZB strebt eine Inflation von knapp zwei Prozent an, was die Zentralbank als Idealwert für die Konjunktur und die Preisstabilität erachtet. Im März hatte die EZB den Leitzins auf null Prozent gesenkt, um die Gefahr eines Preisverfalls zu verhindern. Außerdem kaufte sie in großem Umfang Staatsanleihen von Euroländern und versorgt dadurch die Wirtschaft mit Geld, um die Konjunktur zu stärken.