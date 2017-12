Die insolvente österreichische Fluggesellschaft Niki gehört künftig zu großen Teilen dem Mutterkonzern von British Airways und Iberia. Das bestätigte die International Airlines Group (IAG). IAG will alle Landerechte von Niki an den Flughäfen Wien, Düsseldorf, München, Palma de Mallorca und Zürich übernehmen, dazu 15 der 21 Airbus-A320-Flugzeuge, die die Österreicher geleast haben. 740 der rund 1000 Mitarbeiter sollen übernommen werden. Dafür zahlt die IAG bis zu 36,5 Millionen Euro. 20 Millionen gehen an die Gläubiger. Zudem erklärte sich IAG bereit, der österreichischen Fluglinie für die Zeit bis zur Übernahme mit Finanzmitteln von bis zu 16,5 Millionen Euro unter die Arme zu greifen.



Noch fehlen allerdings die letzten Unterschriften unter den Verträgen, wie es in Verhandlungskreisen hieß. Air Berlin hatte im August Insolvenz anmelden müssen. Insolvenzverwalter Lucas Flöther hatte Niki eigentlich aus der Insolvenz heraushalten wollen und mit der Lufthansa auch einen Käufer gefunden, der mehr als 180 Millionen Euro zahlen wollte. Doch die deutsche Fluggesellschaft war am Widerstand der EU-Wettbewerbsbehörden gescheitert und hatte ihr Angebot zurückgezogen. Kurz vor Weihnachten musste deshalb auch Niki Insolvenz anmelden.



Flöther und IAG standen bei der Einigung unter starkem Zeitdruck. Die Airline lief Gefahr, die Betriebserlaubnis und damit die wertvollen Start- und Landerechte, die sogenannten Slots, an den Flughäfen zu verlieren. Zudem drohte Niki das Geld auszugehen.



Bei IAG ist nicht zu erwarten, dass sich die Kartellbehörden querstellen. Die Briten und Spanier sind anders als die Lufthansa im deutschsprachigen Raum bisher kaum aktiv. Niki soll nun zur Tochtergesellschaft des Billigfliegers Vueling werden, der ebenfalls zu IAG gehört. "Niki war der finanziell gesündeste Teil von Air Berlin", sagte IAG-Chef Willie Walsh. "Mit seiner Konzentration auf Ferienflüge passt es großartig zu Vueling."

Der deutsche Staat geht beim Verkauf von Niki leer aus. Denn mit dem Verkaufserlös werden die Gläubiger von Niki befriedigt, nicht die von Air Berlin. Die Bundesregierung hatte Air Berlin einen Überbrückungskredit der KfW über 150 Millionen Euro gewährt, damit die Fluggesellschaft weiterfliegen konnte. Er sollte eigentlich mit dem Erlös aus der Übernahme durch die Lufthansa getilgt werden. Rund die Hälfte der 150 Millionen Euro dürften verloren sein. Easyjet hat für Teile von Air Berlin 40 Millionen Euro gezahlt, die Lufthansa 18 Millionen für die kleinere Tochter LGW. Dazu könnten Erlöse aus der Anfechtung von Geschäften von Air Berlin kurz vor der Insolvenz kommen.