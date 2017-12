Der Bitcoin-Hype überfordert inzwischen sogar Coinbase. Die amerikanische Bitcoin-Börse schaffte es nach den jüngsten Kursrekorden der Kryptowährung zwischenzeitlich sogar auf Platz eins der beliebtesten iPhone-Apps in den USA. Auf den Ansturm war die Handelsplattform nicht vorbereitet, zeitweise brachen die Systeme des Coin-Brokers zusammen.



Die Entwicklung der Bitcoin-Kurse macht sogar Veteranen an der Wall Street ratlos. "Blase oder Bonanza?", fragt der Börsensender CNBC angesichts der Kursachterbahn, ohne eine rechte Antwort geben zu können. Zum Jahresanfang war ein Bitcoin noch 968 Dollar wert. Am Montag vergangener Woche lag der Kurs bei knapp unter 11.000, am Ende der Woche bei 16.000, am Anfang der Woche bei rund 17.000 Dollar. Fast irrwitzig sind die Kursschwankungen an einem Tag.



Bitcoin ist die prominenteste und populärste der Internetwährungen und zurzeit mit 270 Milliarden Dollar bewertet, so CoinMarketCap, eine Internetseite, die Daten zu den Kryptowährungen sammelt. Fast wöchentlich kommen neue Währungen dazu. In sogenannten Initial Coin Offering (ICO) sammeln Initiatoren Geld von Anlegern ein, die dafür Einheiten der neuen Währungen erhalten – in der Hoffnung, dass sie von künftigen Kurssteigerungen profitieren. Manche beteiligen sich über ihre ICO auch an einem Start-up. Mehr als 1.000 solcher Internetwährungen gibt es inzwischen. Ein Dutzend davon bewerten Investoren bereits mit mehr als einer Milliarde Dollar.



Welche Kryptowährung setzt sich durch?

Solche Entwicklungen wecken Erinnerungen an die Dotcom-Blase und die Neunzigerjahre. Die Technologie und die Idee der Kryptowährungen werden sich etablieren. So wie damals, als das Internet und der neue E-Commerce der Welt die heutigen Tech-Giganten Amazon, Facebook und Google beschert haben. Aber nicht alle Krypto-Start-ups werden überleben. Ähnlich erging es früher AOL und Yahoo. Vielen dachten, sie würden sich als Schwergewichte der Branche durchsetzen. Heute gibt es die beiden Unternehmen zwar noch, aber sie mischen nicht mehr vorne mit.



Bitcoin Wie kann ich Bitcoin nutzen? Auf dem Rechner muss ein Client installiert werden, ein Programm zum Verwalten der Währung. Beispielsweise Multibit, Electrum oder Armory. Es gibt sie auch für Android- und Apple-Smartphones. Um ein Konto zu eröffnen, braucht es keine persönlichen Angaben. Das Programm erzeugt eine Datei namens "Wallet", die Geldbörse. Außerdem kreiert es einen öffentlichen und einen geheimen Schlüssel. Der öffentliche Schlüssel dient als Adresse und sieht beispielsweise so aus: 1EQodj2MkD6iL5X4MZ7Pc6kWMArF7moW6E. Ihn gibt der Nutzer wie eine Kontonummer demjenigen, mit dem er handeln oder von dem er Bitcoins empfangen will. In einer Wallet können mehrere Bitcoin-Adressen verwaltet werden. Jede Transaktion ist anschließend in der sogenannten Blockchain sichtbar. Da nur die Adressen, aber keine weiteren Daten angezeigt werden, ist die Blockchain weitestgehend anonym. Der geheime Schlüssel ist besser nur dem Nutzer bekannt. Mit ihm weist er sich im Bitcoin-Netzwerk aus. Der geheime Schlüssel ist nötig, um Bitcoin verschicken zu können. Das geht genauso einfach wie Onlinebanking. Wird der geheime Schlüssel allerdings ausgespäht, kann das Konto leergeräumt werden. Wer Bitcoin nutzen will, muss sich also damit beschäftigen, solche Schlüssel sicher zu verwahren und zu nutzen. Bitcoin ist nur eine von vielen Kryptowährungen. Alternativen wie Litecoin, Peercoin oder Dogecoin funktionieren aber ähnlich. Woher bekomme ich Bitcoin? Der einfachste Weg ist, sie zu kaufen. Spezielle Börsen bieten aktuelle Tauschkurse und verkaufen Bitcoin gegen eine Gebühr. Mehr zu den ersten Schritten steht hier. Wer Bitcoin in Dollar, Euro oder Yen umtauschen will, kann das ebenfalls über diese Börsen tun. Auch das kostet selbstverständlich Gebühren. Manche Anbieter laden das eingewechselte Geld auf Debitkarten. Deren Guthaben kann sich der Besitzer dann an Bankautomaten auszahlen lassen oder gleich einen speziellen Bitcoin-Automaten nutzen. Andere überweisen es. Der Kurs von Bitcoin kann sich schnell ändern. Die meisten Transaktionen werden nur mit Bruchteilen eines Bitcoin durchgeführt. Der zweite Weg ist, Bitcoin selbst zu erzeugen, "Mining" genannt. Die Kapazität des eigenen Rechners wird dabei über das Internet zur Verfügung gestellt. Viele Rechner zusammen erledigen gemeinsam komplexe Rechenaufgaben. Als Ergebnis werden Bitcoin geschaffen und anschließend unter den beteiligten Rechnern verlost. Zum Geldverdienen taugt das nur bedingt. Die Aufgaben sind so komplex, dass ein handelsüblicher Rechner allein dazu mehrere Jahre brauchen würde. Wer will, kann sich spezialisierte Mining-Rechner mieten oder kaufen. Was sind die Probleme? Bitcoin sind eine vergleichsweise neue Idee und bringen immer wieder neue Dienste und Anwendungen hervor. Immer mehr Onlineshops akzeptieren die Kryptowährung. Wie alle neuen Ideen stellen sie bewährte Systeme infrage und werfen technische, aber auch viele rechtliche Probleme auf. So gelten sie nicht als gesetzliches Zahlungsmittel. Es ist nicht einmal klar, ob sie juristisch Eigentum sind. Denn sie lassen sich nicht wirklich stehlen – der "Dieb" späht lediglich einen Codeschlüssel aus und tätigt damit eine Überweisung. Technisch ist es unmöglich, Zahlungen rückgängig zu machen, das System verhindert, dass der Sender sie wie eine Überweisung stornieren kann. Für Käufer bedeutet das ein höheres Risiko als bei bisherigen Systemen, für Verkäufer ein geringeres. Da die Identität bei Überweisungen verschleiert werden kann, nutzen Kriminelle Bitcoin, beispielsweise um Steuern zu hinterziehen oder bei sogenannten Ransomware-Angriffen. Die amerikanische Finanzbehörde beobachtet die Währung daher, um Geldwäsche zu verfolgen. Wirtschaftlich ist ungeklärt, wie sich die begrenzte Geldmenge auswirkt und welche Effekte das auf Handelskurse und die Zukunft des Bargelds hat. Rückschläge gab es in der Vergangenheit einige: Große Tauschbörsen wie Mt.Gox etwa mussten Insolvenz anmelden; der Verlust bezifferte sich auf mehrere Millionen Euro.

Was auch immer mit den Kryptowährungen passiert, eines steht schon fest: Anleger müssen mit hohen Verlusten rechnen. So erging es etwa den Investoren von Pets.com, die Tierbedarf online verkauften. Das Start-up ging nach nur 24 Monaten im Jahr 2000 spektakulär pleite. Sein Maskottchen, eine Hunde-Handpuppe, wurde zum Symbol für die Übertreibungen. Es war eine Zeit, in der Unternehmer scheinbar nur Tage brauchten, um aus Skizzen auf Papierservietten Internetunternehmen zu gründen, die ihren Investoren Hunderte Millionen Dollar an der Börse bescherten.



Ähnlich überhitzt sind heute die Kurse digitaler Währungen. Und so mag Bitcoin zwar heute die beliebteste Kryptowährung sein. Niemand kann jedoch sagen, ob es so bleibt oder ob sich eine andere durchsetzt und Bitcoin das Myspace der Kryptowährungen wird. Myspace ist ein soziales Netz, für das der Medienkonzern News Corp. im Jahr 2005 beeindruckende 560 Millionen Dollar bezahlte. Noch 2006 gehörte es zu den meistbesuchtesten Internetseiten – heute steht es dagegen auf Rang 3.178.



Ein weiteres Risiko für Anleger sind ausgerechnet die Aufseher. Die US-Börsenaufsicht SEC warnte am Montag ungewohnt deutlich vor Betrug und Marktmanipulationen. Kurz vorher stoppte sie den ICO des kalifornischen Unternehmens Munchee, weil es sich nach ihrer Einschätzung bei dessen neuer Währung de facto um den Verkauf von Wertpapieren handele, die hätten registriert werden müssen. Vergangene Woche traf es den ICO von PlexCoin, bei dem es sich nach Ansicht der Aufseher um Betrug handele. Der Initiator, ein Kanadier, war den Behörden bereits bestens von früheren Abzockereien bekannt. Damit nicht genug, hat das FBI davor gewarnt, dass Bitcoin als Geldwaschanlage missbraucht werde. Das alles spricht dafür, dass es bald Regeln für den Wilden Westen der Kryptos geben wird. Und das kann die Bewertungen schnell durcheinanderwirbeln.

Virtuelle Alternative zu Gold

Rudi von Abele von der Anlagefirma Guild Investment Management in Los Angeles führt die aktuelle Begeisterung für Bitcoin nicht zuletzt darauf zurück, dass sie einen neuen Vermögenswert darstellen. "Fear of missing out – die Angst, etwas zu verpassen, ist sicher die Motivation vieler Anleger", sagt er. Er glaubt dennoch, dass die Kryptowährungen mehr sind als eine Modeerscheinung. Noch gäbe es einige Kinderkrankheiten zu überwinden, etwa die Reputation der Börsen, über welche die Währungen gehandelt werden. Die Transaktionen seien zudem sehr langsam und umständlich. Von Abele sieht Bitcoin deswegen weniger als Zahlungsmittel im Alltag, sondern eher als eine virtuelle Alternative zu Gold. "Man geht ja auch nicht mit Nuggets einkaufen."