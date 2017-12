Das Ifo-Institut sagt der deutschen Wirtschaft im kommenden Jahr das stärkste Wachstum seit 2011 voraus. Die Münchner Forscher hoben die Prognose für das Wachstum des Bruttoinlandsproduktes von 2,0 auf 2,6 Prozent an. Für 2016 erwarten sie nun 2,3 statt bisher 1,8 Prozent. "Die deutsche Wirtschaft brummt", sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest. "Der Schwung vom Jahre 2017 verlängert sich bis weit ins Jahr 2018 hinein." 2019 soll es dann noch zu einem Plus von 2,1 Prozent reichen – es wäre das zehnte Wachstumsjahr in Folge.

Durch die positive Entwicklung entstehen den Prognosen zufolge immer mehr Jobs. 2019 sollen 45,2 Millionen eine Stelle haben – so viele wie noch nie, und 900.000 mehr als in diesem Jahr. Parallel dazu dürfte die Zahl der Arbeitslosen bis auf 2,2 Millionen sinken, was 300.000 weniger wären als 2017. "Viele Branchen florieren, vom Bau über die Industrie bis zum Handel", sagte Ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser. Die Inflation wird der Prognose zufolge schrittweise anziehen. 2019 soll die Teuerungsrate mit 2,2 Prozent erstmals seit Jahren über der Marke von zwei Prozent liegen, bis zu der die Europäische Zentralbank von stabilen Preisen spricht.

Die starke Konjunktur führt auch zu mehr Steuereinnahmen. Für dieses Jahr erwartet das Ifo-Institut einen Überschuss im Staatshaushalt von 42,1 Milliarden, im kommenden Jahr von 50,6 Milliarden und 2019 sogar von 62,1 Milliarden Euro. Auch der international viel kritisierte deutsche Leistungsbilanzüberschuss dürfte weiter steigen und 2019 bei 278 Milliarden Euro liegen. Wegen der noch ausstehenden Regierungsbildung unterliegen diese Schätzungen allerdings einer Unsicherheit.