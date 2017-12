Die Mietpreisbremse ist seit 2015 nach und nach in bundesweit 313 Gemeinden eingeführt worden, zunächst befristet auf fünf Jahre. In den benannten Gemeinden gilt der Wohnungsmarkt als besonders angespannt. Deshalb darf dort bei einem Mieterwechsel die Miete für eine Wohnung nur noch auf einen Betrag angehoben werden, der höchstens 10 Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegt. Die Höhe dieser Vergleichsmiete kann man dem Mietspiegel entnehmen - vorausgesetzt, es gibt in der Gemeinde einen.