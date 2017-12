Der portugiesische Finanzminister Mário Centeno wird neuer Vorsitzender der Eurogruppe. Die Finanzminister der 19 Mitgliedsstaaten der Währungsunion entschieden sich in ihrer Sitzung in Brüssel für den 50-Jährigen als Nachfolger des Eurogruppenchefs Jeroen Dijsselbloem. Der niederländische Finanzminister gibt das Amt nach knapp fünf Jahren und den vorgesehenen zwei Amtsperioden ab.



Centeno setzte sich in geheimer Wahl gegen den Slowaken Peter Kažimír, den Luxemburger Pierre Gramegna und die Lettin Dana Reizniece-Ozola durch. Deren Aussichten schätzte aber selbst der amtierende Eurogruppenchef als gering ein. "Ich bin bis zum 12. Januar Präsident und Mário Centeno am 13. Januar", hatte Dijsselbloem vor dem Treffen der Finanzminister gesagt, bevor er kurz innehielt. "Habe ich Mário Centeno gesagt? Nun, das weiß ich wirklich nicht. Offenbar ist das in meinem Kopf. Entschuldigung."



Centeno ist Volkswirt und arbeitete zunächst für die portugiesische Zentralbank. Seit November 2015 steht der Sozialdemokrat an der Spitze des Finanzministeriums in Lissabon. Mit ihm an der Spitze erfährt die Eurogruppe gleich zwei Premieren: Erstmals führt ein Südeuropäer die Gruppe an und erstmals repräsentiert ein Vertreter eines ehemaligen Euro-Krisenlands die Euro-Finanzminister – Portugal hatte in der Finanzkrise 2011 den Euro-Rettungsschirm in Anspruch genommen.

"Egal, ob Süd, Nord, Ost oder West"

Nach eigener Aussage will Centeno aber nicht als Kandidat Südeuropas verstanden werden, sondern als jemand, der über Parteigrenzen hinweg einen Konsens erzielt. Europa mit seiner großen Gesellschaft und dem größten Binnenmarkt der Welt müsse seine "Stärken zeigen" und seine Institutionen vervollständigen –"gleich, ob man aus dem Süden, dem Norden, dem Osten oder dem Westen kommt".

Der neue Eurogruppenchef wird sich um eine weitere Stabilisierung der Euro-Krisenländer kümmern müssen. Die Eurozone befindet sich allerdings in deutlich besserem Zustand, als zu dem Zeitpunkt, als der Niederländer Dijsselbloem übernahm. Die Wirtschaft der Eurozone wächst gut, Sorgen wegen Griechenlands Zukunft in dem Währungsraum sind zurückgegangen. Das Land ist dabei, im nächsten Sommer die Ära seiner Rettungsprogramme hinter sich zu lassen.



Realitätscheck für Macrons Visionen

Eine weitere wichtige Aufgabe werden künftige Reformen der Währungsunion sein. Im Gespräch ist, den Eurogruppenchef mit deutlich mehr Kompetenzen auszustatten und ihn gleichzeitig zum Vizepräsidenten der EU-Kommission sowie zu einer Art EU-Finanzminister zu machen. Das hatte etwa Emmanuel Macron gefordert. Frankreichs Präsident will auch ein eigenes Budget für die Eurozone. Die Debatten darüber stecken allerdings noch im Anfangsstadium. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hatte außerdem gefordert, den Euro in allen EU-Staaten einzuführen. Die europäischen Finanzminister regierten zurückhaltend.

Die seit 1998 informell tagende Gruppe der derzeit 19 Finanzminister des gemeinsamen Währungsgebiets hat sich in den vergangenen Jahren zu einem der weltweit wichtigsten Finanzgremien entwickelt. Der Chef des Gremiums organisiert die monatlichen Beratungen der Euro-Finanzminister und lotet Kompromisse in Streitfragen aus.

In den vorigen gut fünf Jahren führte der niederländische Sozialist Jeroen Dijsselbloem die Eurogruppe. Er hatte den schwierigen Job mitten in der Schuldenkrise 2013 übernommen.



Kanzleramt wollte "Signal der Geschlossenheit"

Deutschland hatte sich zuvor öffentlich nicht auf einen Bewerber festgelegt. Da kein konservativer Bewerber antrete, wolle Deutschland seinen Betrag dazu leisten, dass der neue Eurogruppen-Chef mit breiter Akzeptanz unter den 19 Staaten der Währungsunion gewählt werde, sagte der amtierende Bundesfinanzminister Peter Altmaier (CDU) in Brüssel. Alle vier Kandidaten seien qualifizierte Bewerber. Er hoffe am Ende auf "ein klares Signal (...), dass die Eurogruppe geschlossen ist."

Altmaier forderte seine Kollegen auf, die wirtschaftlich guten Zeiten dafür zu nutzen, "dass die Defizite zurückgeführt werden". Dies sei die Voraussetzung für nachhaltiges Wachstum und für Gestaltungsspielräume in der Zukunft". Er verwies dabei auf das "Risiko, dass immerhin sechs Länder den Stabilitäts- und Wachstumspakt möglicherweise verletzen werden". Laut EU-Kommission sind dies Belgien, Frankreich, Italien, Österreich, Portugal und Slowenien.