Zum dritten Mal in diesem Jahr hat die US-Notenbank Fed die Leitzinsen erhöht. Der Schlüsselsatz zur Versorgung der Geschäftsbanken mit Geld liegt nun bei 1,25 bis 1,50 Prozent, wie die Fed mitteilte. Damit reagiert die Notenbank auf den derzeitigen konjunkturellen Aufschwung in den USA, wo aktuell Vollbeschäftigung herrscht.



Mit der Erhöhung der Leitzinsen setzt die Fed ihren Kurs der Normalisierung der Geldpolitik fort. In den Jahren nach der Finanzkrise hatte die Notenbank annähernd eine Nullzinspolitik betrieben, um die US-Wirtschaft in Gang zu halten. Inzwischen jedoch wächst die US-Wirtschaft stabil. Im November lag die Arbeitslosenquote bei historisch niedrigen 4,1 Prozent. Zudem wuchs der Arbeitsmarkt um rund 230.000 Stellen. Die Fed rechnet auch für nächstes Jahr mit stabilen Konjunkturdaten und teilte mit, dass es auch 2018 drei Zinsänderungen geben könnte.

Hiermit setzt sich eine Entwicklung fort. Denn während die EZB weiterhin eine Nullzinspolitik betreibt, werden in den USA die Leitzinsen erhöht. Dies wird durchaus mit Sorge betrachtet. "Sollten die Märkte zu der Auffassung gelangen, dass die EZB in einem Umfeld starken konjunkturellen Wachstums zu langsam agiert, würden die Langfristzinsen abrupt steigen. Spätestens dann wäre die EZB gezwungen, einen stärkeren geldpolitischen Kurswechsel einzuleiten als dies bei einer proaktiven Haltung der Fall wäre", sagte Klaus Wiener vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft. Andere Ökonomen sehen die Zinserhöhung jedoch auch positiv. So sagte Max Hanisch vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung: "Steigende Zinsen werden voraussichtlich eine Aufwertung des Dollar und eine Abwertung des Euro zur Folge haben." Dies sei zumindest temporär gut für das exportorientierte Deutschland.

Donald Trump will Einfluss auf Geldpolitik nehmen

Die Zinsänderung war voraussichtlich die letzte große Entscheidung von Fed-Chefin Janet Yellen. Anfang Februar übernimmt Jerome Powell die Leitung der US-Notenbank, der bereits seit 2012 in deren Gouverneursrat sitzt. Er war von US-Präsident Donald Trump vorgeschlagen und vom Senat bestätigt worden. Experten zufolge wird er den bisherigen Kurs der US-Notenbank fortsetzen.

Powell wird ein enges Verhältnis zu US-Finanzminister Steven Mnuchin nachgesagt. Insofern könnte seine Ernennung ein Versuch der US-Regierung sein, Einfluss auf die Geldpolitik zu nehmen. Trump möchte durch Maßnahmen wie seine Steuerreform die positive Entwicklung des Arbeitsmarktes befördern und das stabile wirtschaftliche Wachstum weiter fortsetzen.