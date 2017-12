Venezuelas Staatschef Nicoás Maduro hat die Einführung einer neuen Digitalwährung angekündigt, um der aktuellen Wirtschaftskrise entgegenzuwirken. Wie er in seiner TV-Sendung Domingos con Maduro bekannt gab, soll die Kryptowährung den Namen "Petro" tragen – eine Kurzform für das Wort Erdöl. Die neue Währung soll mit Ölreserven, Mineral- und Diamantvorkommen abgesichtert werden.

Maduro zufolge will das südamerikanische so "den Finanzkrieg" bekämpfen, den die USA und ihre Alliierten gegen die Sozialisten angezettelt hätten. Gegen hohe Regierungsvertreter, darunter auch Maduro, waren Finanzsanktionen verhängt worden, nachdem das von der Opposition dominierte Parlament entmachtet worden war.

Mit dem "Petro" will Maduro voll allem der hohen Inflation entgegenwirken. Die Landeswährung Bolivar weist in diesem Jahr eine Inflation von über 1000 Prozent auf, der monatliche Mindestlohn entspricht nur noch wenigen Euros. Mehrere Ratingagenturen sehen daher bereits eine Teil-Pleize in Venezuela. Als Gründe gelten eine Misswirtschaft der sozialistischen Regierung und der seit Jahren relativ niedrige Ölpreis. Durch die rasante Geldentwertung steigt die Zahl der hungernden Menschen. Zudem fehlt es an Devisen, um ausreichende Mengen an Lebensmitteln und Medikamenten einzuführen.

Absicherung mit Erdöl

Man wolle aber nicht nur der hohen Inflation entgegenwirken, mit der Kryptowährung sollen Maduro zufolge auch Geschäfte im Ausland bezahlt werden. Die Absicherung mit natürlichen Ressourcen soll der Währung dabei Stabilität verleihen – Venezuela verfügt über die größten Ölreserven weltweit.

Es gibt bereits mehr als 1.000 Digitalwährungen, die bekannteste ist der Bitcoin. Im Gegensatz zu klassischen Währungen werden diese Währungen nicht als von Zentralbanken erzeugt, sondern mit Computern errechnet. Das virtuelle Geld soll einen Zahlungsverkehr ermöglichen, der unabhängig von Regierungen und Banken funktioniert.