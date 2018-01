Die Sonntagsarbeit an zwei Adventstagen am Amazon-Standort in Nordrhein-Westfalen vor zwei Jahren war laut einem Gerichtsurteil rechtswidrig. Das Verwaltungsgericht Düsseldorf gab damit einer Klage der Gewerkschaft ver.di statt. Die Bezirksregierung Düsseldorf hatte dem Versandhändler erlaubt, seine Beschäftigten am 13. und 20. Dezember 2015 arbeiten zu lassen.

Für das Gericht sei nicht erkennbar, dass "Amazon ohne Bewilligung der Sonntags­arbeit ein so großer Schaden entstanden wäre, dass dieser das Interesse am Erhalt der Sonntagsruhe hätte überwiegen können", heißt es in der Mitteilung des Gerichts. Das Weihnachtsgeschäft sei üblicherweise auftragsstark und stelle keine "abweichende Sondersituation" dar. Amazon habe den Lieferdruck hingegen selbst herbeigeführt, etwa durch eng bemessene Lieferfristen und ein Same-Day-Delivery-Versprechen, die Lieferung am selben Tag. Der Versandhändler habe es versäumt, sein Geschäftsmodell in der Vorweihnachtszeit so zu gestalten, dass die Sonn- und Feiertags­ruhe eingehalten wird.



Das Unternehmen teilte mit, Amazon-Deutschland bedauere die Entscheidung des Gerichts. Man behalte sich die Prüfung vor, sobald das Gericht das schriftliche Urteil erlassen habe, sagte eine Sprecherin. Amazon kann gegen das Urteil beim Oberverwaltungsgericht des Landes Nordrhein-Westfalen in Münster Berufung einlegen.

Im vergangenen Jahr hatte es in dem Amazon-Standort Rheinberg immer wieder Streiks gegeben. Ver.di fordert für eine Bezahlung nach den Tarifverträgen des Einzel- und Versandhandels. Amazon betont immer wieder, es zahle bereits am oberen Ende dessen, was für vergleichbare Tätigkeiten üblich sei. Amazon wurde bereits mehrfach wegen seiner Arbeitsbedingungen kritisiert.