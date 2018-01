Robert Küfner sagt: Wer in Bitcoin investiert, muss bereit sein, alles zu verlieren. Er selbst könne niemandem empfehlen, Erspartes in so ein hochspekulatives Produkt zu stecken. Robert Küfner sagt aber auch: Der Bitcoin war das Beste, was ihm überhaupt passieren konnte.

Ein Dezemberabend in Berlin-Prenzlauer Berg, oberes Ende der Schönhauser Allee. Die geräumige Wohnung gehört ihm nicht. Ein Angestellter seiner Firma lebt hier für ein paar Monate zur Zwischenmiete, Küfner wird nur zweimal übernachten, weil er doch gerade aus Tokio kommt und bald nach Griechenland weiter will. Einen festen Wohnsitz habe er seit Jahren nicht, so sei er flexibler. Bloß der Laptop auf dem Esstisch, der ist seiner.

"Wenn ich früher über meine Arbeit gesprochen habe, interessierte das keinen", sagt Küfner. Doch seit der Bitcoin innerhalb eines Jahres von 1.000 US-Dollar pro Einheit auf zwischenzeitlich 20.000 schoss und ständig in der "Tagesschau" erwähnt wird, ist alles anders. Und Robert Küfner, 29 Jahre, ist Multimillionär.

Die einen halten den Bitcoin für die Währung der Zukunft. Die anderen für ein Spekulationsobjekt, mit dem bald sehr viele Menschen sehr viel Geld verlieren werden. Also sobald die Blase platzt. Robert Küfner ist sich nicht sicher, ob überhaupt eine Blase existiert: "Was hier passiert, wird auf jeden Fall bleiben. Ganz einfach, weil es Sinn ergibt." Eine virtuelle Währung, die man weltweit hin- und herschieben könne, von Person zu Person, anonym und ohne zwischengeschaltete Banken. Deren Kurs sich allein durch Angebot und Nachfrage regelt. Bei der Inflation ausgeschlossen ist, weil es schlicht keine Institutionen wie Notenbanken gibt, die außer der Reihe Geld nachdrucken könnten. "Was für eine geniale Idee."

Robert Küfner ruft coinmarketcap.com auf, die Seite, die ihm im Internet vertraut ist wie keine andere. Sie listet den Kurs des Bitcoins, aber auch den aller übrigen Kryptowährungen auf, die in den vergangenen Jahren erschaffen wurden: Ripple, Ethereum, Cardano, Litecoin, Dash … Den Bildschirm seines Laptops hat Küfner auf Nachtmodus eingestellt, sonst brennen ihm die Augen. "Krypto ist das erste, an das ich morgens nach dem Aufwachen denke, und das letzte, bevor ich einschlafe." Und dazwischen? Mache er eigentlich nicht viel anderes. Küfner überlegt kurz. "Früher bin ich gern gewandert."

Viele Gründer und Programmierer leben in Berlin

Berlin gilt als eines der Zentren der weltweiten Krypto-Szene. Küfner sagt: "Es ist die Hauptstadt schlechthin." Weil hier viele Programmierer leben, auch die Gründer von Währungen wie Etherium, Iota und Lisk. Weil jede Woche ein Dutzend Treffen stattfinden, in denen sich Interessierte austauschen können. Gesprochen wird meistens Englisch. Robert Küfner sagt Sätze wie "Das ist doch by far die größte Crypto-Currency" oder "Das letzte Jahr war over-the-top-crazy".

Von der Existenz des Bitcoins erfuhr er vor acht Jahren, in einem Artikel auf der Webseite des "Vice"-Magazins. Damals kostete eine Einheit 20 Cent. Ein Achtzigtausendstel des heutigen Werts. Im Artikel stand, die Sache mit den Bitcoins könne schlimm enden, vielleicht aber auch ganz groß werden, und Küfner dachte sich: Da will ich dabei sein.

Er ist in Remscheid bei Düsseldorf aufgewachsen, Bergisches Land. Nach der Schule wusste er nicht wohin, also schrieb er sich erstmal in Köln für Business Administration ein. Fleißig sei er nicht gewesen. Aber umso begeisterter, als es dann mit Krypto losging.

Er hat nie einen einzigen Bitcoin gekauft. Denn es gibt noch eine zweite Möglichkeit, in dessen Besitz zu kommen. Alle Transaktionen, die jemals mit dieser Währung gemacht wurden, werden in einer riesigen, ständig wachsenden, für jeden einsehbaren Datenbank archiviert. Einer Kette aneinandergereihter Blocks, der sogenannten Blockchain. Alle zehn Minuten wird ihr ein weiteres Datenpaket hinzugefügt. Wer dieses in die Welt setzen darf, entscheidet sich durch eine komplizierte Rechenprozedur, die alle zehn Minuten von vorn beginnt – und die sämtliche Kandidaten durchführen müssen, die an der Blockchain mitarbeiten wollen. Dafür braucht es viele Computer, und dafür braucht es Strom. Wer die Prozedur als erstes abschließt und damit die für alle gültige Kette um ein weiteres Stück verlängern darf, erhält zur Belohnung einige Bitcoins.