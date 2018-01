Das größte Protestcamp Frankreichs hat gewonnen: Frankreichs Regierung verkündete am Mittwochabend, den Flughafen Notre-Dame-des-Landes an der Westküste nicht bauen zu wollen. Der Streit um das Großprojekt war seit Jahren schon so groß wie der um den Bahnhof Stuttgart21. Nur dass der Widerstand in Frankreich, anders als in Baden-Württemberg, tatsächlich nie abflaute.



Im Gegenteil, das riesige Gelände wurde – trotz einiger Räumungen – zunehmend dichter besiedelt. Hunderte Gegner campen seit Jahren in den Wäldern, Landwirte bestellen die konfiszierten Felder unerlaubterweise mit ökologischem Gemüse, Familien wohnen in Baumhütten, Studenten in improvisierten Kommunen. Sie haben Bibliotheken gebaut, Bäckereien und Schreinereien gegründet – und nun ihr Ziel erreicht.

Frankreichs Premier Edouard Philipp kündigte an, anstelle des Flughafens die Verbindungen für Schnellzüge zu den Pariser Airports zu verbessern. Außerdem wolle die Regierung die "unrechtliche Zone", die seit Jahren an diesem Ort wachse, bis im kommenden Frühjahr auflösen und das Gelände wieder für die Landwirtschaft freigeben.



"Durchgeknallte Aktivisten"

Damit endet eine jahrzehntelange Posse. Schon seit den 1960er-Jahren sollte der Flughafen gebaut werden, aber bis heute ist noch kein einziger Bagger gefahren, keine Zufahrtsstraße geteert worden. Zu groß waren die Proteste von Anwohnern und Umweltschützern, und jede Regierung war sich uneinig darüber, ob so ein Riesenairport in der Einöde überhaupt Sinn ergibt.



Präsident Emmanuel Macron selbst war eigentlich für das Projekt, hatte aber schon im Wahlkampf versprochen, es noch einmal komplett von Mediatoren bewerten lassen zu wollen. Und dass, obwohl sich die Bürger in einer Befragung vor zwei Jahren mehrheitlich dafür ausgesprochen hatten. Allerdings konnten damals viele betroffene Dörfer und Städte nicht abstimmen und Kritiker warfen den Pro-Flughafen-Politikern vor, falsche Zahlen über neue Jobs in Umlauf zu bringen.

So konnte auch die Befragung den Streit nicht schlichten. Die in vielen Rathäusern der Region regierenden Sozialisten waren uneins, die konservativen Republikaner mehrheitlich für den Bau, der einmal rund neun Millionen Passagiere jährlich befördern sollte. Entsprechend harsch reagierten nun konservative Politiker auf das Aus ihres Projektes. Sie beschwerten sich über das "Einknicken" Macrons und nannten es ein "politisches Desaster". Für sie hat der Staatschef einigen "durchgeknallten Aktivisten" Recht gegeben, er habe "kapituliert", so die Republikaner.

Für Macron steht aber viel mehr auf dem Spiel, als eine eingeschworene Gruppe von Flughafengegnern zu überzeugen: Er will auch an seiner Rolle als internationaler Klimaschützer feilen. Dafür hat er den in Frankreich berühmten Umweltaktivisten Nicolas Hulot zum Umweltminister gemacht und dafür organisierte er noch im Dezember einen informellen Klima-Gipfel in Paris mit Vertretern aus aller Welt. Ein neuer Großflughafen passt nicht zur Klimapolitik. Hulot ist nun auch der große Sieger: Er bezeichnete den Flughafenbau als "inhuman und ruinös".