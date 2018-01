Im Tarifkonflikt mit den Arbeitgebern will die IG Metall mancherorts schon heute Abend mit ihren eintägigen Warnstreiks beginnen. Am späten Abend sollen nach Angaben der Gewerkschaft Beschäftigte von Firmen in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Bremen die Arbeit für 24 Stunden niederlegen, teilten die Bezirksleitungen der IG Metall mit. Die Streiks würden sich außerdem bis zum Samstagmorgen hinziehen. Zunächst hatten die Gewerkschafter die Warnstreiks zwischen Mittwoch und Freitag angekündigt.

Insgesamt sollen mehr als 250 Betriebe im gesamten Bundesgebiet bestreikt werden. Dazu gehörten etwa in Baden-Württemberg Heidelberg Manufacturing und Huber Packaging. In Bayern soll am Mittwoch unter anderem beim Lkw-Bauer MAN und bei einer Kion-Tochter die Arbeit niedergelegt werden. In Baden-Württemberg sollen dann die Autozulieferer ZF Friedrichshafen und Bosch sowie der Maschinenbauer Heidelberger Druck bestreikt werden.

Am Freitag will die IG Metall die großen Mercedes-Werke Sindelfingen und Untertürkheim lahmlegen, in Zuffenhausen das von Porsche. Auch BMW und das Logistikunternehmen Schnellecke müssten ab Freitagmorgen damit rechnen, dass bei ihnen die Arbeit bis Samstagmorgen ruht, hieß es von der IG Metall. Zugleich bereiten die Gewerkschafter mögliche flächendeckende Streiks ab kommender Woche vor.

Vorher müssten die Metaller den Arbeitskampfmaßnahmen in einer Urabstimmung zustimmen, das ist bei den nun vorgesehenen Warnstreiks nicht nötig. Die Gewerkschaft hatte nach eigenen Angaben die Beschäftigten in den betroffenen Betrieben gefragt und dort jeweils klare Mehrheiten für die 24-Stunden-Aktionen erhalten. Die Streikteilnehmer erhalten im Unterschied zu kürzeren Warnstreikaktionen von der Gewerkschaft einen finanziellen Ausgleich für ihre Lohnverluste.

Erste Arbeitgeberverbände klagen gegen Warnstreiks

Die Arbeitgeber verzichteten zunächst darauf, die erstmals eingesetzten Tageswarnstreiks mit einstweiligen Verfügungen anzugreifen. Dafür klagten erste regionale Arbeitgeberverbände gegen den Streikaufruf. Sachsenmetall reichte nach eigenen Angaben eine Klage im Hauptsacheverfahren beim Arbeitsgericht Frankfurt ein. Einzelheiten dazu sollten am Mittwoch vorgestellt werden. Auch der norddeutsche Arbeitgeberverband der Metall- und Elektroindustrie, Nordmetall, will am Mittwoch Klage gegen die Warnstreiks einlegen.



Das Arbeitsgericht in Frankfurt am Main solle die "Rechtswidrigkeit" der 24-Stunden-Warnstreiks feststellen, teilte Nordmetall mit. Die Arbeitgeber halten demnach die von der Gewerkschaft geforderte Möglichkeit einer vorübergehenden Arbeitszeitreduzierung, teilweise mit Lohnausgleich, für eine "massive Diskriminierung" der Beschäftigten, die schon heute in Teilzeit arbeiten. Am Mittwochmorgen wollen laut Nordmetall die anderen regionalen Arbeitgebervereinigungen entscheiden, ob sie sich der Klage anschließen. Nach Auskunft von Gesamtmetall vom Montag wollen sämtliche regionalen Arbeitgeberverbände Klagen einreichen, die aber keine aufschiebende Wirkung bei den Tagesstreiks haben.



Die Metallarbeitgeber hatten den Streikaufruf der IG Metall bereits am Montag kritisiert. Gesamtmetall-Hauptgeschäftsführer Oliver Zander nannte die Streiks verantwortungslos und eine Gefahr für Arbeitsplätze. Der Wirtschaft entstünden besonders große Schäden, da alle Firmen in den langen Lieferketten betroffen seien. Der Streikaufruf sei "völlig unnötig und rechtswidrig, weil der geforderte Teillohnausgleich diskriminierend und rechtswidrig ist". Die IG Metall müsse daher für Schäden der Streiks aufkommen, sagte Zander.



Keine weiteren Gespräche während der Warnstreiks

Am vergangenen Wochenende waren Verhandlungen in der fünften Runde mit den Arbeitgebern in Stuttgart abgebrochen worden. Beide Seiten machten sich gegenseitig dafür verantwortlich. Nach Angaben von Bayerns IG-Metall-Bezirkschef Jürgen Wechsler ist die Gewerkschaft während der Warnstreiks nicht zu weiteren Gesprächen mit den Arbeitgebern bereit. Frühestmöglicher Termin für eine sechste Verhandlungsrunde wäre somit der kommende Samstag.

Die IG Metall hatte verlangt, dass die Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie ihre Arbeitszeit für die Dauer von bis zu zwei Jahren auf 28 Wochenstunden reduzieren können. Einige Gruppen wie Schichtarbeiter, pflegende Angehörige oder Eltern junger Kinder sollen dafür einen Teilausgleich für entgangenen Lohn erhalten, was die Arbeitgeber ablehnen. Bundesweit sind etwa vier Millionen in der Branche beschäftigt. Ein Alternativvorschlag, über den zwischenzeitlich diskutiert worden sein soll, brachte offensichtlich auch keine Lösung. Der IG-Metall-Vorsitzende Jörg Hofmann warf der Arbeitgeberseite vor, es auf den Abbruch der Gespräche "angelegt" zu haben. Sie sei "entsprechend vorbereitet" gewesen, sagte Hofmann dem Tagesspiegel.

Das Angebot der Arbeitgeber bis dahin nannte der Gewerkschaftschef "unanständig". Die Konjunktur laufe hervorragend, die Ertragslage der Unternehmen sei extrem gut, "und dann machen die uns ein Angebot, das bei einer Vertragslaufzeit von 27 Monaten nicht mal die Inflation ausgleicht". Die Tagesstreiks in dieser Woche seien nötig und gäben den Arbeitgebern Zeit, "um an einer rationalen Verhandlungsstrategie zu arbeiten". Klar sei aber auch: "Niemand hat Lust auf einen großen Arbeitskampf."