Nach dem Abbruch der Tarifverhandlungen mit der IG Metall warnen die Arbeitgeber vor negativen Folgen der geplanten Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie. "Es entstehen Riesenschäden, weil alle Firmen in den langen Lieferketten betroffen sind", sagte der Hauptgeschäftsführer des Verbandes Gesamtmetall, Oliver Zander. "Deshalb sind 24-Stunden-Streiks verantwortungslos und gefährden Arbeitsplätze." Die Arbeitsniederlegungen seien zudem "völlig unnötig und rechtswidrig, weil der geforderte Teillohnausgleich diskriminierend und rechtswidrig ist". Deshalb müsse die IG Metall für Schäden der Streiks aufkommen, sagte Zander.

Der IG-Metall-Vorsitzende Jörg Hofmann hatte am Wochenende angekündigt, bundesweit würden die Mitglieder in mehr als 250 großen und kleinen Betrieben zu 24-Stunden-Warnstreiks von Mittwoch bis Freitag aufgerufen. Solche Warnstreiks könnten vor allem die Autobauer treffen. Der Arbeitgeberverband Gesamtmetall hatte angekündigt, juristische Schritte einzuleiten. Die IG Metall verlangt neben höheren Gehältern die Möglichkeit, die wöchentliche Arbeitszeit zeitweise auf 28 Stunden zu reduzieren. Bestimmte Gruppen wie Schichtarbeiter, pflegende Angehörige oder Eltern kleiner Kinder sollten dafür einen Teilausgleich für entgangenen Lohn erhalten, was die Arbeitgeber bislang ablehnen.



"Wir wollen weiterhin einen für beide Seiten tragfähigen Kompromiss", sagte Zander. Die Arbeitgeber seien an einer Lösung des Konfliktes interessiert. Wichtig sei aber auch, dass die Unternehmen künftig genug Arbeitszeitvolumen hätten, um produzieren zu können. Der geforderte Teillohnausgleich sei "diskriminierend und rechtswidrig". Daher seien auch die Streiks "völlig unnötig und rechtswidrig".



Auch das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft (IW Köln) warnte vor millionenschweren Umsatzverlusten durch die Streiks. Nähmen in den 250 ausgewählten Betrieben durchschnittlich 200 Beschäftigte teil, müsse man pro Tag mit rund 62 Millionen Euro Umsatzeinbußen rechnen, sagte Hagen Lesch, Leiter des IW-Bereichs Tarifpolitik und Arbeitsbeziehungen. Im Fall, dass IG Metall gezielt größere Betriebe bestreike, steige der Umsatzausfall bei 100.000 Teilnehmern auf etwa 125 Millionen Euro.



IG Metall verteidigt Abbruch der Verhandlungen

Am Wochenende waren die Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie in der fünften Runde im Pilotbezirk Baden-Württemberg ergebnislos abgebrochen worden. Die IG Metall, die ein Lohnplus von sechs Prozent fordert, verteidigte diesen Schritt. "Das letzte Angebot der Arbeitgeber lag im Gesamtvolumen gerade mal auf der Höhe des letzten Abschlusses", sagte Knut Giesler, NRW-Betriebsleiter der Gewerkschaft. Das sei angesichts der deutlich besseren wirtschaftlichen Situation in der Branche viel zu wenig. "Außerdem wollen die Arbeitgeber die Zugänge zum Zuschlag bei Arbeitszeitverkürzung wegen Pflege, Kindererziehung und Schichtarbeit sehr stark begrenzen. Auch das war für uns in keiner Weise hinnehmbar."



Derzeit stimmen IG-Metall-Mitglieder in ausgewählten bundesweit rund 250 Betrieben über die geplanten Warnstreiks ab. Voraussetzung für die Streiks ist, dass eine einfache Mehrheit zustimmt. Die Beschäftigten sollen im Zeitraum von Mittwoch bis einschließlich Freitag dieser Woche jeweils für bis zu 24 Stunden ihre Arbeit niederlegen. Eine automatische Fortsetzung der Warnstreiks in der kommenden Woche sei zunächst nicht geplant, teilte eine Gewerkschaftssprecherin mit. Die Geschäftsstellen bereiteten stattdessen bereits eine Urabstimmung für einen unbefristeten Flächenstreik in einem oder mehreren Tarifgebieten vor.