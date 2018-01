Das Ende der Welt steht kurz bevor. Und zwar immer im Januar, wenn beim Jahrestreffen des World Economic Forum (WEF) Regierungen auf globale Unternehmen treffen. In 47 Jahren "Davos" haben sich die gefühlten Ursachen des Untergangs zwar oft gewandelt, von der Dollarkrise bis zur Flüchtlingskrise. Doch das Forum wurde nie müde, immer wieder mit Angstlust in den aktuell klaffenden Abgrund zu blicken – vor allem, um die anwesenden Weltenlenker zu motivieren, "den Zustand der Welt zu verbessern", wie es das WEF-Motto vorgibt.

Vor zwei Jahren war die Stimmung besonders schlecht. Die Davos-Männer (Frauenanteil um die 20 Prozent) sorgten sich wegen einer Spekulationsblase in China, wegen des erstarkenden Terrors, wegen einer Milliarde migrierender Menschen, die ein WEF-Szenario für möglich hielt. Besonders beunruhigend aber war damals ein nicht mehr völlig auszuschließender Brexit. Und, schlimmer noch, ein gewisser, nicht mehr völlig auszuschließender US-Präsident.



Der WEF-Januar des Jahres 2017 wurde dann schlimmer: Der Brexit war beschlossen, in den Niederlanden, Frankreich und Deutschland standen Wahlen an mit erstarkten populistischen Parteien. Und der wohl prominenteste Populist und WEF-Verächter, Donald Trump, wurde am Freitag der Davos-Woche 2017 als 45. US-Präsident vereidigt.



Wie also geht es den Davos-Männern jetzt? Heute, am WEF-Freitag 2018, hat der Leibhaftige zu ihnen gesprochen. Die ganze Woche über war Trump bereits in vielen Reden gegenwärtig, ohne namentlich erwähnt zu werden. Angesichts der Rekord-Schneefälle in diesem Jahr solle man besser niemanden einladen, der nicht an die Erderwärmung glaube, witzelte etwa Emmanuel Macron. Ausgelassenes Lachen im Saal. So also war die neue Davos-Laune im Angesicht des heraufziehenden Trump: gut. Für diese paradoxe Wendung gibt es gleich mehrere Gründe.

Erstens: Europa geht es besser als befürchtet

Noch vor einem Jahr war ein Auftritt Emmanuel Macrons als strahlender, mit Verve gestarteter französischer Staatspräsident bloß ein vager Hoffnungsschimmer. In diesem Jahr sprach Macron zunächst auf Englisch und formulierte noch einmal sein Reformprogramm für Frankreich: Investitionen in digitale Bildung, eine schlankere Verwaltung, ein flexibler Arbeitsmarkt, bessere Bedingungen für Unternehmer und Investoren. Im Publikum saßen die Vertreter großer Fonds, die staatliche Ökonomien stützen oder straucheln lassen können. Das Jahrestreffen ist immer auch eine große Verkaufsveranstaltung.

Dann hielt Marcon eines seiner bekannten Plädoyers für ein stärkeres Europa und, als Gegenthese zu Brexit und "America first", für "Multilateralismus". Das Wort tauchte auch in Angela Merkels von Europa dominierter Davos-Rede mehrfach auf, die ungewöhnlich feurig ausfiel. Die unfreiwillige Anführerin der freien Welt, die sich in der bleiernen Zeit der Sondierungsgespräche zurückgehalten und erst nach Trumps Zusage für Davos angemeldet hatte, forderte eine europäische Antwort auf den Protektionismus und die US-Steuerreform – wiederum, ohne Trump namentlich zu erwähnen.



Nur die Trump-Alliierte Theresa May, die Großbritanniens quälenden Weg aus der EU verhandeln muss, wirkte noch farbloser als sonst: Ein paar eher vage Worte zu internationaler Zusammenarbeit genügten ihr, dann folgten langatmige Ausführungen zur Digitalisierung. Das Wort "Brexit", das sich hier nicht so gut verkauft, vermied sie ganz. Das multilaterale Europa, so schien es in Davos, ist derzeit der coolere Club.