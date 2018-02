Am US-Aktienmarkt ist es zu einem erneuten Kursrutsch gekommen. Erstmals seit November schloss der Dow Jones unter 24.000 Punkten. Der Leitindex lag am Ende des Handelstags mit 4,2 Prozent oder mehr als 1.000 Punkten im Minus. Keiner der 30 Index-Werte konnte sich im Plus halten. "Die Angst vor steigenden Zinsen hält die Börsen weiterhin im Würgegriff", kommentierte Portfolio-Manager Thomas Altmann bei dem Vermögensverwalter QC Partners.



Zu Wochenbeginn war der US-Leitindex bereits um 4,6 Prozent eingebrochen, zeitweise sogar um sechs Prozent oder fast 1.600 Punkte. Nun hat der Dow Jones Industrial insgesamt schon rund zehn Prozent eingebüßt seit seinem letzten Rekordhoch Ende Januar.



Der breit gefasste S&P 500 sank um 3,8 Prozent. Der technologielastige Nasdaq 100 büßte 4,2 Prozent ein. Am Anleihemarkt stiegen hingegen die Renditen der richtungweisenden zehnjährigen Staatsanleihen weiter auf 2,85 Prozent.

Dax erreicht tiefsten Stand seit September 2017

Der Dax sackte im späten Handel zeitweise um mehr als drei Prozent ab und erreichte den tiefsten Stand seit Anfang September 2017. Letztlich verlor der Leitindex 2,6 Prozent auf 12.260,29 Zähler. Die deutlichen Abgaben gingen einher mit einem Anstieg des auch als Angstbarometer bekannten Volatilitätsindex VDax. Dieser stieg um 28 Prozent.

"Die Wall Street überprüft gerade die Belastbarkeit der Erholung, die wir in dieser Woche von den Tiefs nach dem Ausverkauf gesehen haben", sagte Jochen Stanzl, Analyst bei CMC Markets. Je tiefer die Kurse fielen, desto höher steige die Volatilität.



Neben den allgemeinen Marktturbulenzen schauten die Investoren auch auf die voranschreitende Berichtssaison der Unternehmen. Ein besser als erwarteter Jahresbericht und die geplante Wiederaufnahme von Dividendenzahlungen sorgten bei der Commerzbank im Vergleich zu anderen Dax-Werten noch für einen moderaten Verlust von 2,4 Prozent. Spitzenreiter im Leitindex waren die Papiere des Energiekonzerns RWE mit einem Minus von 0,3 Prozent.