Die Erwartungen waren hoch, deshalb dürfte die Enttäuschung jetzt umso größer sein. "Diesmal gibt es eine echte Chance", hatte SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach vor den Koalitionsverhandlungen gesagt. Er meinte damit das erklärte Ziel seiner Partei, das Nebeneinander von gesetzlicher und privater Krankenversicherung abzuschaffen. Nur hat sich die Union von Anfang an sehr dagegen gesperrt. Das Ergebnis der Verhandlungen lautet nun: Eine Bürgerversicherung für alle wird es nicht geben, auch der Streit um Ärztehonorare und Vergütungen ist vertagt. Bis auf einige minimalinvasive Eingriffe hat die SPD in der Gesundheitspolitik eine eindeutige Niederlage erlitten.

Lediglich in einer grundsätzlichen Frage scheinen sich beide Parteien einig zu sein: Es gibt großen Bedarf für eine Neuordnung des Systems, besonders in finanzieller Hinsicht. Deshalb heißt es im Koalitionsvertrag: "Sowohl die ambulante Honorarordnung in der gesetzlichen Krankenversicherung als auch die Gebührenordnung der privaten Krankenversicherung müssen reformiert werden." Bisher lebt das System davon, dass 90 Prozent der Bundesbürger in die gesetzliche Krankenkasse einzahlen, aber wegen steigender Gesundheitsausgaben immer eingeschränktere Leistungen bekommen. Die restlichen zehn Prozent der Bevölkerung dagegen haben sich privat versichert und genießen eine bessere Versorgung. Dafür subventionieren sie auch das System der gesetzlichen Kassen mit. Denn nur weil Ärzte höhere Honorare für Privatpatienten kassieren, könnten sie teure Geräte und aufwendige Praxisausstattungen finanzieren, so lautet das Argument der Privatkassenverfechter.

Wie das System der Honorare nun reformiert und dadurch vielleicht sogar gerechter werden soll, sagt der Koalitionsvertrag nicht. Die Koalitionäre formulieren wolkig: "Deshalb wollen wir ein modernes Vergütungssystem schaffen, das den Versorgungsbedarf der Bevölkerung und den Stand des medizinischen Fortschritts abbildet." Und später heißt es: Die künftige Bundesregierung werde eine "Kommission einsetzen, die bis Ende 2019 unter Berücksichtigung aller hiermit zusammenhängenden medizinischen, rechtlichen und wirtschaftlichen Fragen Vorschläge vorlegt". Statt einer Bürgerversicherung gibt es also erst mal einen Arbeitskreis.

Mehr Sprechstunden für Kassenpatienten

Immerhin versprechen beide Koalitionäre den gesetzlich Versicherten kleine Verbesserungen: Die Leistungen und der Zugang zu ambulanten medizinischen Diensten – insbesondere zu Fachärzten – sollen besser werden. Es werde künftig bundesweite Servicestellen geben, die unter bundeseinheitlicher Rufnummer zu erreichen seien sollen und Facharzttermine vermitteln. Neu ist auch der Passus, dass Vertragsärzte mindestens 25 Stunden pro Woche Sprechstunden für gesetzlich Versicherte anbieten müssen. Außerdem haben SPD und Union höhere Festzuschüsse beim Zahnersatz beschlossen, sie sollen von 50 Prozent auf 60 Prozent steigen.

Auch Hausärzte werden künftig besser vergütet und jene Ärzte, die "sprechende Medizin" anbieten, also ohne teure Geräte arbeiten. Zudem gibt es Zuschläge für Ärzte auf dem Land, die noch weite Wege über die Dörfer fahren und so die Behandlung auch in entlegenen Orten sicherstellen. Dort soll es zudem leichter werden, sich als Arzt niederzulassen. Es wäre zumindest dringend nötig, dass sich mehr junge Leute für den Beruf des Landarztes entscheiden, dem es erheblich an Nachwuchs mangelt. Deshalb sollen schon in der Medizinerausbildung Anreize geschaffen werden, damit mehr junge Menschen Hausärzte jenseits der Städte werden. Die zusätzlichen Mittel für die Landarzthonorare sollen aus dem Strukturfonds für das Gesundheitswesen kommen. Übrigens soll auch bei der Pflege das Personal stark aufgestockt werden – um 8.000 Mitarbeiter in einem ersten Sofortprogramm.

Auch die Krankenhäuser sollen bald üppiger aus dem Strukturfonds mit Geld versorgt werden. An diesem Punkt hat die SPD einen kleinen Sieg errungen mit ihrer Forderung, eine Milliarde Euro jährlich für die Krankenhäuser zu verwenden (und nicht nur eine halbe Milliarde), damit diese technologisch und digital zukunftsfitter werden. Zumindest für vier Jahre soll das Geld fließen. Außerdem sollen die Krankenhäuser nicht mehr nur nach Fallpauschalen abrechnen. Sondern künftig werden sie auch nach ihren tatsächlichen Personalkosten entlohnt, dazu gilt eine Mischrechnung aus Fallpauschalen und Lohnkosten. Bei der Frage aber, woher das zusätzliche Geld für Kliniken kommt, setzte sich die Union durch: Die eine Milliarde soll zur einen Hälfte "aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds" kommen und zur anderen Hälfte vom Strukturfonds, der von den Ländern finanziert wird. Die SPD wollte Bund und Land in die Pflicht nehmen.