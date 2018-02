Aufgrund der guten Wirtschaftslage und der niedrigen Arbeitslosigkeit nehmen Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung in diesem Jahr weiter ab. Für 2018 sagen Experten des Tübinger Instituts für Angewandte Wirtschaftsforschung (IAW) und der Universität Linz einen deutlichen Rückgang voraus.

Die Forscher gehen davon aus, dass sich das Verhältnis der Schattenwirtschaft zur offiziellen Wirtschaft auf unter zehn Prozent verringern wird. Im Vorjahr waren es 10,1 Prozent. Den Betrag, der am Finanzamt vorbei erwirtschaftet wird, beziffern sie in ihrer Studie mit 323 Milliarden Euro. Im Vergleich zu anderen Industrieländern liegt Deutschland damit unterhalb des Durchschnitts. An der Spitze steht Griechenland mit einem Anteil von 20,8 Prozent.

Dennoch ist es im Vergleich zu beispielsweise den Vereinigten Staaten oder der Schweiz offenbar immer noch attraktiv, in Deutschland schwarz zu arbeiten. IAW-Autor Bernhard Boockmann erklärt das mit der hohen Regelungsdichte des Arbeitsmarktes, wo es etwa einen Mindestlohn und einen Kündigungsschutz gibt: "Je stärker der Arbeitsmarkt reguliert ist, desto stärker ist die Versuchung für Arbeitgeber, in die Schattenwirtschaft auszuweichen und dadurch die Regulierung zu umgehen."

Höhere Löhne oder Soli-Abschaffung

Besonders von Schwarzarbeit betroffen sind laut den Forschern das Baugewerbe, aber auch der private Bereich. "Schätzungen zufolge arbeiten mehr als drei Viertel der Putzhilfen in Haushalten schwarz", sagt Boockmann. Um das zu beheben, schlägt er eine vereinfachte Anmeldung vor. Bislang müssten private Arbeitgeber denselben bürokratischen Papierkram erledigen wie reguläre Arbeitgeber.

Um die Schwarzarbeit weiter einzudämmen, schlagen die Autoren der Studie die Abschaffung des Soli vor. Würde diese Abgabe vollständig wegfallen, könnte die illegale Beschäftigung 2018 um mehr als zehn Milliarden Euro zurückgehen, prognostizieren die Wirtschaftsexperten. "Bei einer Abschaffung des Soli hätte der einzelne mehr Netto", sagt Friedrich Schneider von der Universität Linz. "Normalerweise ist das Kalkül: So viel verdiene ich offiziell, das reicht aber nicht für ein neues Auto, den zweiten Urlaub oder die Renovierung, also arbeite ich noch schwarz dazu."



Aus Umfragen und Untersuchungen wisse man sehr genau um diese Psychologie. Verringere sich die Steuerbelastung aufs Jahr gesehen, würden auch jene, die schwarz arbeiteten, lieber einen freien Samstag haben, als illegal dazuzuverdienen. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB), der ebenfalls gegen Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung kämpft, ist anderer Meinung. "Wenn eine Friseurin abends noch Haare schneidet, macht sie das, weil sie nicht genug verdient", sagt Martin Kunzmann, Vorsitzender des DGB Baden-Württemberg. "Schwarzarbeit kann man am besten verhindern, wenn Menschen ordentliches Geld verdienen."