Der Bundesgerichtshof (BGH) hat in zwei Urteilen die Rechte von Mietern und Wohnungseigentümern bei ungewöhnlich hohen Energierechnungen gestärkt. In einem Fall aus Hessen ging es um Heizkosten, in einem Fall aus Niedersachsen um die Stromrechnung (Az.: VIII ZR 148/17 und VIII ZR 189/17).



Das Gericht entschied, dass Mieter im Streit mit Energieversorgern deutlich überhöhte Abrechnungen nicht bezahlen müssen, wenn die "ernsthafte Möglichkeit eines offensichtlichen Fehlers" des Energieanbieters besteht. Sollte der Versorger dann gegen die Mieter klagen, müsse er seine hohen Forderungen beweisen. Bei Nachzahlungsforderungen im üblichen Rahmen von einigen hundert Euro müssen Verbraucher allerdings weiterhin zunächst zahlen und können dann ein Rückforderungsverfahren anstrengen.

In dem Fall aus Niedersachsen forderte der Oldenburger Stromanbieter EWE von einem Rentnerpaar mehr als 9.000 Euro an Stromnachzahlungen, weil es innerhalb eines Jahres über 1.000 Prozent mehr Strom verbraucht haben sollte als im Jahr zuvor. Die Kunden beschwerten sich, dass sie die abgelesenen fast 32.000 Kilowattstunden gar nicht hätten verbrauchen können. EWE argumentierte hingegen, dass der Zähler von einem Gutachter überprüft worden sei. Das Oberlandesgericht (OLG) hatte den Kunden Recht gegeben. Dieses Urteil wurde nun vom BGH bestätigt: Weil die "ernsthafte Möglichkeit eines offensichtlichen Fehlers" des Stromanbieters bestanden habe, hätte EWE beweisen müssen, dass die Senioren tatsächlich so viel Energie verbraucht hätten.

In dem anderen Fall sollten Mieter einer Wohnung in Südhessen laut Abrechnung fast die Hälfte der Heizenergie des ganzen Hauses verbraucht haben, obwohl ihr Anteil an der Wohnfläche weniger als 13 Prozent beträgt. Die Nachforderung für zwei Jahre betrug mehr als 5.000 Euro. Die Mieter verweigerten die Zahlung und unterlagen in den Vorinstanzen. Sie hatten auch keinen Erfolg mit ihrer Forderung, die Ablese-Unterlagen einsehen zu dürfen.

Die Vorsitzende BGH-Richterin sagte, bei der Behandlung des Falles durch das Landgericht sei alles schief gegangen, was schief gehen konnte. Der für das Mietrecht zuständige Senat teilte mit, dass die Beweislast beim Vermieter liege und er dem Mieter auf Verlangen Einsicht in alle Unterlagen gewähren müsse. Der BGH hob das Landgerichtsurteil auf und wies die Klage als derzeit unbegründet ab.