Die Lufthansa hat sich mit der Gewerkschaft Ver.di auf einen langfristigen Tarifvertrag für die rund 30.000 Bodenmitarbeiter geeinigt. Die Tariferhöhung belaufe sich auf sechs Prozent, teilten die Fluglinie und Gewerkschaft übereinstimmend mit. Man habe sich auf eine Laufzeit von 33 Monaten geeinigt, der Vertrag ist somit bis September 2020 gültig.

Das Bodenpersonal soll in zwei Schritten von den Gehaltserhöhungen profitieren: Rückwirkend ab dem 1. Februar sollen die Mitarbeiter drei Prozent mehr erhalten, ab dem 1. Mai 2019 folgen weitere drei Prozent. Diese zweite Stufe sei jedoch an den wirtschaftlichen Erfolg der jeweiligen Teilgesellschaft gekoppelt, teilte Ver.di mit. Werden die vereinbarten Ziele der Lufthansa-Service Group oder Lufthansa Systems nicht erreicht, betrage die Gehaltserhöhung nur 1,8 Prozent. "Mit diesem variablen Vergütungsmodell berücksichtigen wir die wirtschaftliche Situation unserer einzelnen Geschäftsfelder", sagte Lufthansa-Personalvorstand Bettina Volkens.

Beide Seiten zeigten sich mit dem Ergebnis zufrieden. Es sei ein "langfristiger Tariffrieden" erzielt worden, teilte die Lufthansa mit. Auch Ver.di sprach von einem "guten Ergebnis", alle Forderungen habe man jedoch nicht umsetzen können. So hatte die Gewerkschaft auch Tarifmodelle vorgeschlagen, in denen die Beschäftigten zwischen höherer Vergütung oder freien Tagen hätten wählen können. Dieser Vorschlag kam zunächst nicht durch, soll aber künftig in Arbeitsgruppen besprochen werden, sagte eine Sprecherin der Gewerkschaft.

Mit der Einigung hat die Lufthansa nun mit allen Mitarbeitergruppen langfristige Tarifeinigungen erzielen können. Erst im vergangenen Oktober hatte die Airline den jahrelangen, von vierzehn Streiks begleiteten Tarifstreit mit der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit beigelegt. Ein Teil der Tarifverträge mit der Flugbegleiter-Gewerkschaft Ufo läuft allerdings Ende 2018 aus.