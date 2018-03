1.532 Euro brutto pro Monat – so viel verdient ein Mensch in Deutschland, der Vollzeit (40 Stunden pro Woche) arbeitet und den gesetzlichen Mindestlohn erhält. Das ist nicht viel Geld. Damit kann man nur sehr schwer eine Familie ernähren oder gar Vermögen fürs Alter ansparen.

Dennoch wird diese Mindestgrenze häufig unterlaufen. Laut der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung waren es im Jahr 2016 rund 2,2 Millionen Beschäftigte, denen eigentlich der Mindestlohn von damals 8,50 Euro je Stunde zugestanden hätte, die ihn aber nicht bekamen. Das sind noch mehr als die 1,8 Millionen Betroffene, die das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) im Dezember für das Jahr 2016 ermittelt hat. Legale Ausnahmen vom Mindestlohn sind herausgerechnet.

Toralf Pusch, Arbeitsmarktforscher am Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut (WSI) der Böckler-Stiftung, hat ausgerechnet, wie groß der Schaden für die Gesellschaft durch die Missachtung des 2015 eingeführten gesetzlichen Mindestlohns in dem betreffenden Jahr war: alles in allem rund 7,6 Milliarden Euro. Hinzu kommen demnach rund 2,3 Milliarden Euro Schaden durch Verstöße gegen die Branchenmindestlöhne, die es etwa auf dem Bau und in der Altenpflege gibt.

"Endlich die Kontrollen verbessern"

Der Betrag setzt sich folgendermaßen zusammen: Die Arbeitgeber haben den Betroffenen durch den Verstoß gegen den allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn im Schnitt 251 Euro pro Monat vorenthalten – das ergibt Pusch zufolge als Bruttolohnausfall für das Jahr 2016 insgesamt 6,5 Milliarden Euro. Da auf die niedrigere Lohnsumme weniger Sozialabgaben anfallen, entgingen den Sozialversicherungen zudem Arbeitgeberbeiträge in einem Volumen von rund 1,1 Milliarden Euro. Von Verstößen gegen Branchenmindestlöhne waren nach Puschs Berechnungen gut 750.000 Beschäftigte betroffen, denen rund zwei Milliarden Euro an Lohn vorenthalten worden sei; den Sozialkassen entgingen hier Arbeitgeberbeiträge von rund 300 Millionen Euro.

"Durch die weitverbreiteten Mindestlohnumgehungen werden nicht nur die betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer geschädigt, sondern auch die Allgemeinheit", sagt Pusch. "Endlich die Kontrollen zu verbessern, ist also von höchstem öffentlichen Interesse."

Frauen und Ostdeutsche besonders häufig betroffen

Auffällig sind in der Untersuchung drei Dinge. Erstens sind laut Pusch weibliche Beschäftigte mehr als doppelt so oft Opfer von Mindestlohnverstößen wie Männer: 11,5 Prozent der Frauen und 4,6 Prozent der Männer wurde 2016 der Mindestlohn vorenthalten. "Das korrespondiert mit dem Ergebnis, dass Umgehungen in Dienstleistungsbranchen mit vielen Kleinbetrieben und Minijobs besonders häufig sind, in denen viele weibliche Beschäftigte arbeiten", erläutert das WSI.

Zweitens wird der Mindestlohn in Ostdeutschland deutlich öfter umgangen (12,6 Prozent) als im Westen (7,3 Prozent). Und drittens hätten sich Unternehmen mit Tarifvertrag und Betriebsrat weitaus konsequenter an das Gesetz gehalten als Firmen, in denen beides fehlt. Das dürfte der Böckler-Stiftung zufolge auch ein Grund für die West-Ost-Differenz sein: In den neuen Ländern sind weniger Unternehmen tarifgebunden, zudem haben dort Betriebe seltener Betriebsräte, die auf die Einhaltung des Mindestlohns achten können.

Die Studienergebnisse beruhen auf einer Hochrechnung aus dem Sozio-ökonomischen Panel. Dabei werden jedes Jahr in Deutschland etwa 30.000 Menschen in fast 11.000 Haushalten dazu befragt, was sie arbeiten und verdienen.