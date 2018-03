Die große Mehrheit der SPD-Anhänger wünscht die Bildung einer neuen Regierung mit CDU und CSU. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest Dimap im Auftrag der ARD befürworten 66 Prozent von ihnen eine große Koalition – das sind 15 Prozent mehr als bei einer entsprechenden Umfrage vor zwei Wochen. Auch bei der Union wächst die ohnehin schon große Zustimmung: Demnach plädieren 70 Prozent – und damit sechs Prozentpunkte mehr – für ein Bündnis mit den Sozialdemokraten.

Zweifel an Regierungsfähigkeit der SPD

Gleichzeitig aber leidet das Image der SPD unter der langen Regierungsbildung. 78 Prozent der Befragten halten die Partei nicht mehr für geschlossen. 58 Prozent bezweifeln sogar die Regierungsfähigkeit. Und nur noch 35 Prozent halten die SPD für glaubwürdig. Die CDU schneidet besser ab: 75 Prozent halten die Partei von Kanzlerin Angela Merkel für regierungsfähig, 53 Prozent für glaubwürdig und 60 Prozent für geschlossen.

Zusammen konnten die designierten Koalitionspartner Union und SPD in der Wählergunst zulegen. In der Umfrage landet die Union wie in der Vorwoche bei 34 Prozent. Die SPD indes erreicht nunmehr 18 Prozent und damit ein bis zwei Prozentpunkte mehr als noch in früheren Befragungen. Verluste gegenüber Mitte Februar müssen Linke und Grüne (je zwei Prozentpunkte) auf neun und elf Prozent hinnehmen. Die AfD liegt bei 15, die FDP bei neun Prozent.

Mehrheit will Minderheitsregierung

Ob eine große Koalition zustande kommt, hängt vom Votum der SPD-Mitglieder ab. Das Ergebnis wird am Sonntag verkündet. Sollte es nicht erneut zu Schwarz-Rot kommen, sprechen sich 45 Prozent der Befragten (plus fünf im Vergleich zum Vormonat) für eine Minderheitsregierung der Union aus. Der Anteil derer, die Neuwahlen befürwortet, sank um vier Punkte auf 52 Prozent.

Für die Umfrage befragte Infratest dimap zwischen dem 26. und 27. Februar insgesamt 1.002 Wahlberechtigte für die Frage nach dem Image der Parteien sowie insgesamt 1.502 Personen für die sogenannte Sonntagsfrage. Die Fehlertoleranz liegt bei 1,4 bis 3,1 Prozentpunkten.