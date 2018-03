Adam Tooze ist ein britischer Wirtschaftshistoriker. Er lehrt an der Columbia University in New York. Zuvor war er in Yale und Cambridge. 2018 erscheint sein Buch: "Sudden stop - How the great financial crisis changed the world."

ZEIT ONLINE: Herr Tooze, stehen wir am Rande eines weltweiten Handelskrieges?



Adam Tooze: Es ist eine Art Kalter Handelskrieg und zwar nicht erst, seit Donald Trump US-Präsident ist, sondern bereits seit etlichen Jahren. Die Welt muss eine Antwort auf die Frage finden, wie die großen globalen Ungleichgewichte austariert werden sollen – beispielsweise zwischen der EU und den USA. Außerdem muss entschieden werden, wie der Koloss China mit seiner noch nie da gewesenen Wirtschaftsdynamik in das Weltwirtschaftssystem eingliedert werden soll. Spannungen zwischen dem Staatskapitalismus Chinas und dem westlichen, demokratischen Kapitalismus sind da nur natürlich.



ZEIT ONLINE: Ist in einer solch schwierigen Situation Protektionismus der richtige Weg?



Tooze: Nein, natürlich nicht. Donald Trump ist ein rücksichtsloser Akteur in einem bereits aufgeladenen System. Eine derart absurde Politik, wie sie im Moment aus dem Weißen Haus kommt, hat die Welt selten erlebt. Im US-Kongress hat es in früheren Zeiten schon Ähnliches gegeben, aber nie ging eine solche Politik von der Regierung aus.



ZEIT ONLINE: Mit Gary Cohn und Rex Tillerson sind gerade zwei Personen abgetreten, die für eine gemäßigte Politik innerhalb der US-Regierung standen. Wer sind die Ideologen im Hintergrund, die Trumps Politik vorantreiben?



Tooze: Es gibt ganze Gruppen von verschiedenen Akteuren – beispielsweise die Brüder David und Charles Koch mit ihrem Energiekonzern. Sie wollten den Ausstieg aus dem internationalen Klimaabkommen und den haben sie bekommen. Allerdings haben die Koch-Brüder nicht mit dem Protektionismus gerechnet, den Trump jetzt verfolgt. Für diese Politik steht unter anderem der wenig bekannte Handelsbeauftragte Robert Lighthizer, ein smarter Rechtsanwalt, der schon in den 1980er Jahren für die Reagan-Regierung die brutalen Handelsgespräche mit den Japanern geführt hat. Neben Lighthizer muss man mit Peter Navarro rechnen. Für ihn ist China so etwas wie ein Erzfeind. Beide sehen den Welthandel weniger als ein System mit unterschiedlichen Regeln, sondern vielmehr als ein Schlachtfeld in dem wirtschaftliche Macht gemessen wird.



ZEIT ONLINE: Mit der Rhetorik vom unfairen Handel soll auch die Angst vor einer Übermacht Chinas genährt werden?



Tooze: Ja. Aber die Entwicklung Chinas ist auch etwas historisch völlig Neuartiges in ihrer Dimension und Dynamik. Allein die weltweite Stahlkapazität hat sich in den vergangenen 15 Jahren verdoppelt. Die Aluminiumproduktion hat sich innerhalb eines Jahrzehntes fast verdreifacht. Das hat natürlich seine Auswirkungen auf die weltweite Arbeitsteilung, auf Jobs in den USA und den Rest der Welt. Aber sich abzuschotten und quasi in einen Kalten Krieg einzutreten, löst das Problem nicht.



ZEIT ONLINE: Wird sich mit der Nominierung von Lawrence Kudlow als neuer oberster Wirtschaftsberater etwas ändern? Er gilt als Befürworter des Freihandels.



Tooze: Man könnte fast meinen, Trump wolle ein Gleichgewicht zwischen Globalisten und Nationalisten unter seinen Beratern herstellen. Aber vor allem will er Schmeichler um sich haben. Kudlow ist ein Leichtgewicht.

ZEIT ONLINE: Welche Motivation treibt Trump selbst an – jenseits von den Einflüsterungen seiner Berater?



Tooze: Ihm geht es darum, eine historische Mission zu erfüllen. Sein Narrativ ist simpel: Seit den 1970er Jahren wird die amerikanische Wirtschaft durch die Globalisierung erdrückt. Und die bisherigen Regierungen in Washington haben sich nicht dagegen gewehrt. Er unterstellt seinen Vorgängern schlicht Dummheit. Sie hätten beispielsweise die Freihandelsverträge miserabel ausgehandelt. Deshalb braucht es jetzt eine Regierung, die endlich handelt.