Trumps Entscheidung, Zölle auf Aluminium- und Stahlimporte zu verhängen, stößt in der eigenen Partei auf Unverständnis: Viele namhafte Republikaner im US-Kongress haben sein Vorgehen kritisiert. "Nicht klug", befand Senator Orrin Hatch aus Utah. "Ein großer Fehler", sagte sein Kollege Pat Toomey aus Pennsylvania. "Verrückt", urteilte Benjamin Sasse aus Nebraska.

Trump hat sein populistisches Wahlversprechen, Billigkonkurrenz durch Zollschranken zu erledigen, über das Bekenntnis der Republikaner zum Freihandel gestellt. Deren Abgeordnete versuchen jetzt, den Präsidenten umzustimmen. Einfuhrzölle von 25 Prozent auf Stahl und zehn Prozent auf Aluminium könnten einen Handelskrieg auslösen, der die jüngsten Wirtschaftserfolge stoppen oder sogar rückgängig machen würde, warnen sie. Sasse bot Trump persönliche Beratung an.

Allerdings ist Trump bei in dieser Frage gar nicht auf seine Partei angewiesen. Anders als bei Zuwanderung und Waffenkontrolle kann er Zölle per Anweisung verhängen – ohne den Kongress, wo die Republikaner die Mehrheit haben.

Der Repräsentantenhausvorsitzende Paul Ryan sagte nach einem Telefonat mit Trump, er hoffe, das Weiße Haus werde seine Entscheidung noch einmal überdenken. Einige Parlamentarier versuchten, sich Trumps Vorliebe für Börsendaten zunutze zu machen und warnten, Strafzölle könnten die Kursgewinne vernichten, die es nach Trumps Steuerreform gegeben hatte. Tatsächlich waren die Börsenkurse nach Trumps Ankündigung gesunken: Der Dow Jones hat in der Woche drei Prozent verloren.



Die Republikaner und andere Gruppen wollen zumindest, dass Trump Zöllen gezielter einsetzt. Länder, die fairen Handel praktizieren, sollten von den Zwangsabgaben ausgenommen werden. "Wir alle drängen den Präsidenten, das weiter auf die als unfair eingeschätzen Produkte zu beschränken", sagte der Abgeordnete Kevin Brady.



Die Kritik in Deutschland wird schärfer

Auch Volkswirte und Wirtschaftsführer in den USA erklärten, die Zölle könnten zum Bumerang für die America-First-Agenda von US-Präsident Trump werden. International gab es ohnehin schwere Kritik. Die EU und zahlreiche Wirtschaftsnationen wie Brasilien und Kanada hatten Vergeltungsmaßnahmen angekündigt. Der Internationale Währungsfonds (IWF) warnte vor Schäden in den USA selbst.

In Deutschland wurde der Ton schärfer. "Wenn die EU nicht angemessen reagiert, ermuntert sie Trump nur zu weiteren Maßnahmen. Die Folterwerkzeuge müssen auf dem Tisch liegen", sagte der Chefvolkswirt der Commerzbank, Jörg Krämer, der Rheinischen Post. Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries kündigte im Tagesspiegel an: "Wir sind uns in Europa einig, dass wir deutlich antworten werden, sollte Präsident Trump tatsächlich Strafzölle beschließen."

Zuvor hatte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker gesagt, er könne sich im Gegenzug Einfuhrzölle auf Whisky, Jeans und Motorräder aus den USA vorstellen. Damit würde er Symbole der der US-Wirtschaft treffen, ohne jedoch allzu großen volks- und weltwirtschaftlichen Schaden anzurichten. FDP-Chef Christian Lindner forderte in der Passauer Neuen Presse, die EU müsse die großen Daten-Unternehmen wie Facebook und Google treffen – deren Marktverhalten sei in Europa sehr viel entscheidender als das von Motorrad- oder Whiskyherstellern.



Die Dosenhersteller beschweren sich

In den USA begrüßten dagegen die Vertreter der Stahl- und Aluminiumbranche sowie die entsprechenden Arbeitnehmervertretungen den Schritt Trumps. Vertreter der Autobranche, Getränkehersteller und Baufirmen fürchten jedoch eine Verteuerung ihrer Produkte, weil die Einkaufspreise für das Rohmaterial wie etwa Getränkedosen nach oben gehen könnten.

Die USA importieren derzeit Stahl im Wert von 24 Milliarden Dollar und sind damit der weltgrößte Importeur. Vier Prozent kommen aus Deutschland. Deshalb sehen sich deutsche Hersteller nur wenig betroffen. Den größten Anteil bestreiten Länder wie Kanada, Brasilien, Mexiko und Südkorea.