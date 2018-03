Die von US-Präsident Donald Trump angekündigten Zölle auf Stahl und Aluminium haben nach Chinas Ansicht einen "riesigen Einfluss" auf den internationalen Handel. Multilaterale Handelsmechanismen würden ernsthaften Schaden nehmen, teilte das chinesische Handelsministerium auf seiner Webseite mit und kündigte an: "Wenn die US-Maßnahmen chinesische Interessen verletzen, wird China mit anderen betroffenen Ländern zusammenarbeiten, um seine Rechte und Interessen zu schützen."

Die chinesische Regierung hat Trump vorgeworfen, weltweit geltende Handelsrichtlinien zu untergraben, statt vor der Welthandelsorganisation eine Lösung für den Konflikt zu suchen. Am Donnerstag hatte der US-Präsident auf Importe von Stahl in die USA Zölle von 25 Prozent und für Aluminium zehn Prozent angekündigt.

Kanada, Japan und Südkorea, die große Mengen Stahl und Aluminium exportieren, forderten die Vereinigten Staaten auf, für sie eine Ausnahme zu machen. Kanadas Ministerpräsident Justin Trudeau kritisierte, es ergebe keinen Sinn, dass die US-Regierung als Argument für die Zölle eine angebliche Bedrohung der nationalen Sicherheit anbringe, während Kanada und die USA in Militärfragen eng zusammenarbeiteten. Der südkoreanische Handelsgesandte Kim Hyun Chong traf sich mit Trumps Wirtschaftsberater Gary Cohn und Handelsminister Wilbur Ross und warb dafür, den Schaden für südkoreanische Unternehmen auf ein Minimum zu begrenzen.

Weltweit kritisierten Politiker die Pläne. Die EU und zahlreiche große Wirtschaftsnationen wie Brasilien und Kanada kündigten Vergeltungsmaßnahmen an, etwa eigene Zölle für US-Produkte. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker sagte, er könne sich im Gegenzug Einfuhrzölle auf Whisky, Jeans und Motorräder aus den USA vorstellen – damit würde er Symbole der US-Wirtschaft treffen, ohne allzu großen volks- und weltwirtschaftlichen Schaden anzurichten. FDP-Chef Christian Lindner forderte in der Passauer Neuen Presse, die EU müsse die großen Daten-Unternehmen wie Facebook und Google treffen; deren Marktverhalten sei in Europa viel entscheidender als das von Motorrad- oder Whiskyherstellern.

Lediglich die Vertreter der Stahl- und Aluminiumbranche in den USA sowie ihre entsprechenden Arbeitnehmervertretungen lobten Trumps Plan. Vertreter der Autobranche, Getränkehersteller und Baufirmen hingegen fürchten eine Verteuerung ihrer Produkte, weil die Einkaufspreise für das Rohmaterial wie etwa Getränkedosen steigen könnten. "Dies würde am Ende die Verbraucher in den USA schädigen, die mehr für Dosengetränke und in Dosen verpacktes Essen zahlen müssten", sagte der Präsident des Institutes der Dosenhersteller, Robert Budway.

IWF: Die Zölle schaden den USA selbst

Die Zölle würden "Schaden nicht nur außerhalb der USA anrichten, sondern in den Vereinigten Staaten selbst", warnte auch Gerry Rice, Sprecher des Internationalen Währungsfonds. Die verarbeitende Industrie und der Bausektor könnten darunter leiden. Die Zölle mit der Nationalen Sicherheit zu begründen, wie Trump es tut, könne zudem zu Nachahmereffekten führen.

Handelsminister Wilbur Ross versuchte, über den Fernsehsender CNBC Sorgen zu zerstreuen, dass die Stahlverarbeitung Schaden nehmen könne. Die Bedenken seien stumpfsinnig, sagte er und rechnete vor, bei einem Auto im Wert von 35.000 US-Dollar kämen durch die Strafzölle lediglich 175 Dollar hinzu.

Trump gab sich unbeeindruckt von der Kritik im In- und Ausland und äußerte sich auf Twitter: "Wenn ein Land (USA) viele Milliarden Dollar im Handel mit so gut wie jedem Land verliert, mit dem es Geschäfte macht, sind Handelskriege gut und einfach zu gewinnen." Die Stahlindustrie sei in einem schlechten Zustand. Wer keinen Stahl habe, der habe kein Land, schrieb Trump. Er wolle künftig auch auf andere Produkte Einfuhrzölle oder Grenzsteuern erheben, wenn dies andere Länder auch für US-Produkte tun. "800 Milliarden Handelsdefizit lassen uns keine andere Wahl", schrieb Trump auf Twitter: "Wir werden bald mit wechselseitigen Steuern beginnen."

Donald Trump - »Handelskriege sind gut und leicht zu gewinnen« Die EU und China reagieren mit scharfer Kritik auf Trumps Ankündigung von Strafzöllen auf Stahlimporte. Der US-Präsident reagierte darauf mit einem Tweet. © Foto: Win McNamee/Getty Images

Auch die Börsen reagierten auf den drohenden Handelskrieg: Nach einem Verlust von rund 500 Punkten am Vortag verlor der Dow Jones am Freitag weitere 70 Punkte. Lediglich die Papiere der Stahl- und Aluminiumhersteller bremsten den Niedergang mit weiteren Aufschlägen. Handelsminister Wilbur Ross, einer der geistigen Väter der Zollentscheidung, bezeichnete den Absturz als "Überreaktion".

Die USA importieren derzeit Stahl im Wert von 30 Milliarden Dollar. Nur 4,4 Prozent der Einfuhren kommen nach Darstellung des Bundeswirtschaftsministeriums aus Deutschland. Den Löwenanteil bestreiten Länder wie Südkorea, Mexiko und Brasilien. Deshalb haben deutsche Hersteller wenig zu befürchten. Die Welthandelsorganisation zeigte sich dagegen besorgt. "Ein Handelskrieg ist im Interesse von niemandem", sagte Generaldirektor Roberto Azevêdo in Genf.

Die US-Stahlindustrie wurde in den vergangenen Jahren bereits vor ausländischen Wettbewerbern geschützt. Die US-Regierung brachte andere Länder dazu, ihre Exporte zu begrenzen oder warf ihnen vor, unfaires Preisdumping zu betreiben. Trump will mit den Zöllen eine Industrie schützen, in der etwa 140.000 US-Amerikaner beschäftigt sind – Tendenz stark sinkend. Die Zölle könnten jedoch einer weit größeren Gruppe von Arbeitnehmern schaden: 6,5 Millionen Menschen, die direkt und indirekt mit der Verarbeitung von Stahl- und Aluminium beschäftigt sind und deren Jobs durch steigende Stahlpreise gefährdet werden.